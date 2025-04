Córdoba: quién es el exintendente verde aliado de Martín Llaryora que pide más rastas y menos peluca

Representante de un movimiento vecinal, por entonces con limitadas aspiraciones, tejió lazos con el kirchnerismo nacional y provincial. En agosto de 2023 puso el cuerpo a la precandidatura presidencial de Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria. Orgánico, dos meses después militó por Sergio Massa, a quien auspició hasta el ballotage.

Con tales antecedentes, críticas a diestra y siniestra cayeron sobre él tan pronto aceptara la invitación de sumarse al gobierno cordobés, cursada por la ministra Victoria Flores. Excompañeros de órbita no tardaron en señalar traición. Peronistas con tonada nunca dejarían de tratarlo como un extraño.

Rivero se mueve con relativa soltura bajo el paraguas del Partido Cordobés. Respetando rangos y líneas directrices dispuestas de la gobernación, mantiene su identidad verde.

Desde ella interpela al “sujeto socio ambiental" de Córdoba, categoría con que define a un tipo de habitante preocupado por las consecuencias de las distintas variantes del avance humano sobre el ambiente: desmonte, incendios corrimiento de la frontera agropecuaria y grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas de exclusión.

Tales problemáticas se manifiestan especialmente en las regiones que registran mayor crecimiento demográfico: las Sierras Chicas, los valles de Punilla y Calamuchita. Precisamente allí tiene sus enclaves el Movimiento Verde. Representantes del partido gobiernan en Villa Cerro Azul (departamento Colón) y San Marcos Sierras, donde habita una de las mayores comunidades hippies de la provincia. Desde allí proyecta también su sueño: contar con 50 jefaturas comunales pintadas de verde para el 2027.

