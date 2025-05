Karina Milei quiere que Manuel Adorni siga siendo vocero presidencial

En los últimos días, El Jefe manifestó su deseo de que Adorni siga al frente de la vocería presidencial. La hermana menor del jefe de Estado valora la tarea que lleva adelante el funcionario y lo considera parte de la mesa chica. Por ese motivo, no quiere dejarlo ir.

"No tenemos ni un sólo nombre para reemplazarlo como nos gustaría. Además, Karina comentó que quiere que Manuel siga trabajando con ella", comentó, a Letra P, un hombre de extrema confianza de los hermanos Milei, que conoce bien la mesa chica de El Jefe, integrada por Martín Menem y Eduardo Lule Menem , que estuvieron de festejo juntos en el búnker de campaña .

En una entrevista reciente con este medio, si bien Adorni evitó imaginarse como el sucesor de Jorge Macri en el cuarto piso de Uspallata, reconoció ese punto como un norte posible: "Si hacés una buena elección este año, indefectiblemente te posicionás bien en ese camino", analizó.

"Las viejas estructuras no me erotizan demasiado, pero tal vez la Jefatura de Gobierno sea uno de esos lugares que me resultan desafiantes. Igual, de acá a dos años podríamos tener 52 mil candidatos nuestros mucho más aptos que yo. Aún así, si uno razona como la vieja política, si hacés una buena elección este año indefectiblemente te posicionás en ese camino", sostuvo ocho días antes de los comicios municipales.

El otro camino posible para el vocero presidencial

No es una novedad que Adorni se siente mucho más cómodo en la función ejecutiva que en la legislativa. De hecho, por esa razón es que resistió todo lo que pudo su designación como cabeza de lista de La Libertad Avanza. Ese rechazo se notó, incluso, en su desdén a hacer una campaña tradicional de recorridas por la Ciudad y diálogo con el electorado porteño.

De todos modos, gracias a la mesa de campaña que encabezaron Karina y el asesor Santiago Caputo, el vocero se impuso ante el candidato del peronismo, Leandro Santoro, e, incluso superó por casi quince puntos a la postulante del macrismo, Silvia Lospennato. "El gran ganador de la noche es Manuel Adorni", aseguro el Presidente con los números inapelables del conteo provisorio de las elecciones. En la mesa chica presidencial hay quienes creen que el triunfo electoral y el respaldo presidencial podría depositar al vocero no en la sede gubernamental de Uspallata, sino en otro cargo dentro de la Casa Rosada.

¡Muchas gracias a todos!

Fin. pic.twitter.com/pWoqlhw9HZ — Manuel Adorni (@madorni) May 19, 2025



Fin. pic.twitter.com/pWoqlhw9HZ — Manuel Adorni (@madorni) May 19, 2025

Los próximos anuncios del vocero de Javier Milei

Tras la victoria, se espera que esta semana el vocero retome sus habituales conferencias de prensa desde el segundo piso de Balcarce 50. En principio tiene previsto realizar anuncios de gestión el miércoles y el jueves.

Horas antes del inicio de la veda, Adorni explicó que la suspensión de la última conferencia se debió a que quería evitar las críticas de la oposición. "No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos", escribió en su cuenta de Twitter, sin especificar cuándo se haría el anuncio.

El miércoles pasado, el funcionario había anunciado la firma de un decreto para modificar el régimen migratorio y así endurecer las políticas contra los extranjeros que viven en el país.