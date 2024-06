Esteban Avilés se planta al panperonismo en Punilla y desafía el armado de Martín Llaryora

El departamento Punilla , ubicado al noroeste de la provincia, no sólo exhibe la belleza impoluta de su valle. Allí, en medio de la depresión de su superficie, la política juega grandes batallas y algunos de sus exponentes se valen del filósofo italiano Nicolás Maquiavelo : “El fin justifica los medios”. En esa máxima, parecen haber coincidido figuras de peso como el exsenador Carlos Caserio , quien revista de manera intermitente en Unión por la Patria ; y Mario Decara , defensor del Pueblo de la provincia .

Díaz , enrolado en la trinchera del exsenador que desafió al entonces gobernador Juan Schiaretti y se alió al expresidente Alberto Fernández , supo tildar al presidente Javier Milei de “descerebrado”. Hasta lanzó reproches al "Gringo" por no jugar de manera contundente contra el ascenso de Milei y puso bajo sospecha pactos con el expresidente Mauricio Macri .

El grito de Villa Carlos Paz y la rebeldía de Esteban Avilés

El grito de Carlos Paz, el municipio más poblado del departamento Punilla, no tardó en llegar. Juan Lucero, secretario General del gobierno que encabeza Avilés y el nombre que más suena para sucederlo si el actual mandatario desiste de ir por un cuarto mandato no consecutivo, le expresó a Letra P: “En la Comunidad Regional hay un manejo discrecional y ningún control procedimental de la administración pública. No vamos a resignar alrededor de 12 millones de pesos mensuales que son de los carlospacenses a un organismo que administra, en los hechos, el kirchnerismo, y que evidencia un pacto entre Decara, Caserio y, por consiguiente, el gobernador Llaryora”.

Lucero, potencial sucesor de Avilés saca cuentas y, en una ciudad de 94.000 habitantes, asignar alrededor del 3% de la coparticipación a un organismo liderado por un intendente que responde a Caserio, "no es conveniente".

Mariana Caserio y Carlos Caserio.jpg Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes de Unión por la Patria de Córdoba que pasaron al Partido Cordobés de Martín Llaryora. Fuente: Facebook Mariana Caserio

Además, el secretario General del municipio de la perla de Punilla revela: “Se han realizado viajes internacionales que no han dejado un sólo avance directo para los vecinos”. Aunque, por otro lado, presiona: “Esperamos que la Comunidad Regional no blinde a la Provincia de sus responsabilidades respecto al saneamiento de la Cuenca del San Roque”.

Lo que expresó Lucero, es un tiro por elevación al también carlospacense Emilio Iosa, quién tras su intento fallido de disputarle la intendencia a Avilés con la venia de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, pasó a ocupar el directorio general de la cuenca.

El juego de Mario Decara

Desde otro lado, otro que intentó meter un bocado fue el Defensor del Pueblo de Carlos Paz, Víctor Curvino, quién en un armado que incluyó a parte del radicalismo y Encuentro Vecinal Córdoba para calzarse el traje de Defensor, se mostró interesado en “saber hacia dónde van los recursos económicos de esta entidad”.

Por otro lado, en los “pasillos de la Villa serrana”, incluso, circula la idea de que las oficinas donde funciona la Comunidad Regional de Punilla, ubicada en la intersección entre Valle Hermoso y La Falda, sería de propiedad de Mario Decara.

decara mario.jpeg Mario Decara, defensor del Pueblo de Córdoba.

Otro condimento que suma picor a la desconfianza. Pese a ello, de la Comunidad Regional participan la mayoría de las localidades del departamento Punilla, que de entre sus 16 municipios se destacan Bialet Massé, Capilla del Monte, Cosquín, Huerta Grande, La Cumbre, La Falda, Los Cocos, Santa María, Tanti, Valle Hermoso, Villa Carlos Paz y Villa Giardino. También, de entre las nueve comunas, se encuentran Cabalango, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, San Roque, Tala Huasi y Villa Parque Siquiman.

Las Comunidades Regionales y el TEG de Martín Llaryora

Manuel Calvo, ministro de Gobierno de Llaryora, sacó pecho al constituir las Comunidades Regionales “por primera vez desde su creación” y destacó la “fuerte presencia en territorio”.

Es que los organismos, conformados en 25 departamentos a excepción de la Capital, son un resorte político para el Partido Cordobés del gobernador, que tiene el desvelo de jugar al TEG para reconquistar los departamentos en los que Juez, su excontrincante de JxC, logró triunfos que lo dejaron sin cuórum propio en la Legislatura y sin mayoría en el Tribunal de Cuentas provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MinGobiernoCba/status/1795901738467102996&partner=&hide_thread=false Por primera vez desde su creación quedaron conformadas todas las comunidades regionales de Córdoba. pic.twitter.com/5qhcna0D2q — Ministerio de Gobierno (@MinGobiernoCba) May 29, 2024

Nada despreciables son los objetivos institucionales de las Comunidades Regionales impulsadas por Llaryora, que pasan por apuntalar el desarrollo económico y social de las regiones, ejercer poder de policía en materia de habilitaciones de locales comerciales, eventos deportivos y planificar el suministro de agua, de la comunicación vial y cuestiones que tienen que ver con el ambiente y los caminos terciarios.