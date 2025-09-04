Córdoba: el kirchnerismo acelera por la novena banca y convierte a Natalia de la Sota en su blanco principal

Gabriela Estévez , alfil de Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) en tierras mediterráneas escala la presión por la novena banca. La candidata a diputada por Defendamos Córdoba , Natalia de la Sota , fue el blanco tras declaraciones en un medio porteño donde propuso la unidad del PJ local con el nacional, que comanda la exvicepresidenta.

Se trata de dos de las tres facciones en las que el peronismo busca representar a la provincia para las próximas elecciones de medio término del 26 de octubre. La tercera es Provincias Unidas , del cordobesista Juan Schiaretti , que pelea con La Libertad Avanza de Javier Milei por acaparar la mayor cantidad de bancas .

La diputada por Unión por la Patria , impulsora de la alianza Fuerza Patria en Córdoba que lleva como cabeza de lista a Pablo Carro , cuestionó a la hija del tres veces gobernador en redes sociales, tras su paso por un medio de comunicación porteño.

Aunque sin arrobarla, pero dirigiéndose de forma personal y pícara dijo: “Nati querida, me cuentan que en Futurock planteaste que Córdoba debería ser parte del PJ nacional. Más allá de que somos muchos los compañeros de Córdoba que participamos en diferentes ámbitos del partido (concejo, secretarias, agrupaciones, etc.) sería espectacular que te sumes vos también bajo la conducción de CFK. Besos”.

Nati querida, me cuentan que en @futurockOk planteaste que Córdoba debería ser parte del PJ nacional! Más allá de que somos muchos los compañeros de Córdoba que participamos en diferentes ámbitos del partido (concejo, secretarias, agrupaciones, etc.) sería espectacular que te…

La jugada se da en medio de acusaciones cruzadas entre De la Sota y el cordobesismo: pactar con el kirchnerismo.

Por su parte, encuestas en mano, el kirchnerismo comienza a vislumbrar un oscuro futuro. Con el avance de la figura de la candidata díscola y rupturista, la novena banca -ocupada históricamente por quienes responden a CFK- podría cobijar a otro partido.

Desde el entorno de la excordobesita resaltan que “Natalia es la única que le está hablando a los cordobeses y no a los dirigentes”.

Qué dijo Natalia de la Sota

La diputada por Encuentro Federal y candidata de su lista propia, Defendamos Córdoba, habló en Futurock sobre la provincia y su consideración sobre sumar Córdoba al PJ Nacional.

“Creo que Córdoba tiene que incorporarse definitivamente a un justicialismo nacional, a un PJ Nacional, a un panperonismo nacional”, expresó. El dato es que el Partido Justicialista nacional está presidido, actualmente, por CFK, sin embargo De la Sota no forma parte del kirchnerismo en Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futurockOk/status/1963227653567103315&partner=&hide_thread=false "Córdoba tiene que incorporarse a un justicialismo nacional, confluir en una mayoría"



@NataliaDLSok, candidata a Diputada nacional por Defendamos Córdoba en #AhoraDicen pic.twitter.com/AMmzNlZ0aV — Futurock.fm (@futurockOk) September 3, 2025

La candidata argumentó su postura diciendo que “tenemos que hacerlo quienes entendemos que estos modelos de ultra derecha que piensan que el Estado tiene que estar retirado, que el mercado es el que tiene que regular la vida de los argentinos. Quienes no pensamos eso tenemos que confluir en una mayoría que sea opción”.

Fuentes cercanas a la candidata indicaron que se refirió a un “proceso donde el peronismo provincial se sume en una discusión real en clave de proyecto de país”. Tratando de evitar polémica o doble lectura, lanzaron: “Es bastante clara. No hay nada subterráneo en sus declaraciones”.

Críticas del kirchnerismo de Córdoba

De la Sota, con una fuerte bajada contra el gobierno y las políticas de Milei, defiende los derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad, la educación pública, gratuita y de calidad. Algunos de los puntos en común que comparte con el kirchnerismo, también con el cordobesismo.

pablo carro candidato diputado Pablo Carro

Semanas atrás, Carro cargó contra lo que denominó “resistencia testimonial”, criticando a dirigentes que rechazan al Gobierno nacional pero no articulan con un proyecto alternativo. Natalia de la Sota no estuvo exenta de eso. La acusó de avalar políticas de ajuste de Javier Milei y de Martín Llaryora durante los últimos cuatro años.

Sostuvo que De la Sota “se vistió de opositora para la foto” y que guardó silencio ante conflictos provinciales como el congelamiento salarial, recortes en salud y educación, el escándalo del Neonatal y la privatización de EPEC. “No se puede ser pasajera del barco del ajuste y después presentarse como capitana de la resistencia”, sentenció.