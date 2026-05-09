Intrigas de Palacio

Córdoba: Carlos Rosenkrantz apuntó contra jueces que se apartan de fallos anteriores

El juez de la Corte habló en el Colegio de Abogados, reclamó mayor previsibilidad jurídica y criticó el uso excesivo de jurisprudencia extranjera.

Por Letra P | Periodismo Político
Carlos Rosenkrantz disertó en el Colegio de Abogados de Córdoba

Carlos Rosenkrantz disertó en el Colegio de Abogados de Córdoba

El ministro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, pasó por Córdoba y dejó un mensaje dirigido al funcionamiento de la Justicia. Durante una conferencia ante magistrados, abogados y académicos, defendió la necesidad de fortalecer el derecho argentino y reclamó mayor estabilidad en los criterios judiciales.

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La actividad se realizó en el Colegio de Abogados de Córdoba, en el marco de la Diplomatura en Litigios Constitucionales 2026. Allí, el integrante del máximo tribunal cuestionó la tendencia de algunos jueces a apartarse de precedentes por diferencias interpretativas.

“Los argentinos debemos confiar más en nuestro Derecho”, afirmó Rosenkrantz durante la exposición. El magistrado sostuvo que la previsibilidad institucional resultó clave para consolidar la seguridad jurídica.

Carlos Rosenkrantz y el derecho por mano propia

El juez de la Corte Suprema señaló que los precedentes judiciales no funcionaron sólo como antecedentes técnicos, sino también como herramientas para garantizar coherencia en las decisiones de los tribunales.

“Los precedentes esperan que los honremos, aun cuando creamos que están equivocados”, sostuvo el magistrado. Sobre ese punto, advirtió sobre el riesgo de que los jueces “tomen el Derecho en sus propias manos” cuando deciden apartarse de fallos anteriores sin criterios claros y estables.

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El Colegio de Abogados de C&oacute;rdoba organiza ciclos de formaci&oacute;n con figuras clave del derecho argentino

El Colegio de Abogados de Córdoba organiza ciclos de formación con figuras clave del derecho argentino

“La Corte todavía no desarrolló una teoría del error”, reconoció el integrante del máximo tribunal al referirse a los límites para revisar decisiones previas.

La exposición estuvo marcada por una preocupación vinculada al funcionamiento del sistema judicial argentino y al peso de las interpretaciones individuales dentro de los tribunales.

Su pedido en Córdoba

Durante la conferencia, Rosenkrantz también cuestionó la utilización excesiva de jurisprudencia internacional en debates constitucionales y de derechos humanos. “Las discusiones jurídicas son profundamente locales”, afirmó.

El magistrado consideró que la dependencia de antecedentes extranjeros debilitó la confianza en el sistema jurídico nacional y reclamó una mayor consolidación doctrinaria propia.

rosenkrantz y bittar en córdoba
Carlos Rosenkrantz y Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de C&oacute;rdoba

Carlos Rosenkrantz y Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

Además, planteó la necesidad de impulsar investigaciones empíricas sobre el funcionamiento de la Justicia argentina y sostuvo que las universidades deberían asumir un rol más activo en el análisis de las prácticas judiciales concretas.

La actividad reunió a autoridades judiciales provinciales y federales, funcionarios, docentes y estudiantes. En la apertura, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, definió la visita como “una oportunidad única de formación para mejorar la abogacía y el sistema de justicia”.

Hacia el cierre de la exposición, Rosenkrantz vinculó el respeto por los precedentes con el ideal democrático de autogobierno y con la necesidad de preservar reglas relativamente estables para la sociedad.

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