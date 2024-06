Con una sesión por Sandra Pettovello, Unión por la Patria busca complicar la ley ómnibus

El proyecto no fue tratado en comisión, por lo que necesitaría dos tercios para ser aprobado. El objetivo de UP es instalar el debate y, en lo posible, complicar la sesión que el oficialismo planea en detalle.

Victoria Villarruel ignoró todos los pedidos de sesiones especiales que recibió este año. La vicepresidenta se amparó en que el reglamento no la obliga en forma taxativa y nunca abrió el recinto para las reuniones pedidas por UP (en temas como el DNU 70/23, las dietas de funcionarios y la crisis energética) o el PRO, que quería derogar la resolución votada para subir los ingresos de los miembros del Senado.

La ministra de Capital Humano logró evitar este martes una interpelación pedida por UP en Diputados, que no fue votada ni siquiera por la mayoría del recinto.

Este miércoles la ministra no tuvo la misma suerte en la cámara baja: la comisión de Acción Social y Salud firmó una citación, suscripta por referentes de la UCR, UP y fuerzas provinciales.

• Los Senadores y Senadoras del Interbloque @unionxlapatria formalizamos un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 con el objeto de tratar el proyecto de interpelación a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. pic.twitter.com/h5m0VmhAMo — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) June 6, 2024

Si bien esa citación no es vinculante, en la oposición sumarán presión para que Pettovello rompa el silencio y lograron incomodar al oficialismo y a sus aliados, entre ellos el PRO.

“Va a tener que dar la cara en algún momento, no puede seguir escondida”, sostuvo ante Letra P un referente del bloque amarillo. “Le dieron todo el presupuesto a una mujer sin experiencia. Tarde o temprano van a tener que relevarla”, completó el diputado.

Lo cierto es que por ahora Pettovello no quiere exponer y en el Congreso exigen que no falte a la citación si no quiere sumar sospechas con su silencio. En LLA evalúan pedir que la suplante otro funcionario, pero aún no hicieron las gestiones.

La citación de la comisión de Acción Social y Salud está en manos de Martín Menem, quien debe enviársela a la ministra e informar luego su respuesta. El titular de la cámara baja aún no lo hizo.