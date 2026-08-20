Con discurso de puño y letra, volvió el Javier Milei original

Después de haber estado diez días sin agenda pública y una reaparición institucional para homenajear a José de San Martín, volvió el Javier Milei modelo 2023 en el Council of the Americas, con un discurso escrito en la Quinta de Olivos, de puño y letra, en el que no ahorró críticas e insultos hacia la oposición, el empresariado nacional y los periodistas críticos. Los integrantes de la cúpula libertarias se entusiasmaron al escuchar al Presidente desencajado, como volviendo a sus bases.

"Desarmó los argumentos de todos aquellos que operan en contra del Gobierno , con datos y mostrando la realidad"; "además de certero, fue profundamente inspirador"; "estuvo excelente, siempre con la verdad, con datos, mostrando incluso de dónde venimos"; "era exactamente lo que esperábamos, estuvo espectacular"; fueron algunos de los halagos esgrimidos ante Letra P por la dirigencia de La Libertad Avanza, incluyendo quienes expusieron y quienes estuvieron en las primeras filas del hotel Alvear .

De acuerdo a las lecturas internas que recolectó Letra P , se trata de una nueva etapa discursiva de Milei. En rigor, es un regreso al perfil disruptivo y agresivo que mostró durante toda la campaña del 2023, que lo llevó a la presidencia y que mantuvo durante periodos intermitentes de su mandato.

Se estima que con el repaso de sus hitos de gestión, las explicaciones del modelo de crecimiento económico y las proyecciones desreguladoras, Milei está metido de lleno en la carrera hacia su posible reelección. En esta oportunidad, el jefe de Estado escribió el guion en completa soledad en la Quinta de Olivos , por lo que no tuvo el asesoramiento habitual de Santiago Caputo .

Milei vinculó la baja natalidad en Argentina con las dificultades para el crecimiento económico y apuntó contra el aborto legal pic.twitter.com/fqSub8QvpS

“Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas odian más los datos o los zurdos al agua”, sostuvo Milei, en una alocución en la que intentó desmentir la caída de la economía y el aumento del desempleo, además de destacar a Federico Sturzenegger , el ministro de Desregulación que parte del gabinete culpa por los últimos traspiés legislativos.

En uno de los pasajes que más polémica levantó, Milei relacionó la economía con el aborto. “Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”, dijo.

Javier Milei fue aplaudido por su gabinete

Acompañaron al primer mandatario la secretaria general Karina Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones; el canciller Pablo Quirno; la diputada Lilia Lemoine; el senador Bartolomé Abdala; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández, entre otros.

Al empezar su discurso, el Presidente embistió contra la "pobreza analítica de los economistas en los análisis que hacen" de los datos y cuestionó la comparación de "encuestas de mil casos" contra las estadísticas oficiales del Gobierno. También, apuntó contra la "la precariedad intelectual, la ignorancia y la mala intención” de quienes critican su modelo económico, entre políticos opositores, empresarios nacionales y comunicadores.

"¿Vamos a seguir con la hipocresía? Si queremos ser grandes, hay que ponerse los pantalones largos y... ¡los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar!", exclamó Milei en uno de los pasajes más aplaudidos por los integrantes de su gabinete.

"Hacer grande a la Argentina nuevamente depende de que no sólo desde el Gobierno hagamos las cosas correctas, depende de que decidamos volver a abrazar los valores de Occidente, los valores judeocristianos, el respeto por la propiedad y la vida. Si volvemos a abrazar esos valores y diseñamos políticas públicas justas, vamos a progresar. La batalla no es económica, es moral", completó al finalizar su discurso.

Un nuevo recital

Otro de los pasajes que entusiasmó a los dirigentes del ecosistema libertario fue el anuncio del Presidente, que adelantó en su discurso que hará un nuevo recital para festejar que la inflación del segundo semestre de 2026 comenzó con un cero, como había prometido el año pasado , si bien se trató de la mayorista. "Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido. Voy a tener que ensayar", sostuvo.

Milei destacó la baja de la inflación mayorista, que en julio fue de 0,8%, y anunció que este año hará otro recital para festejar ese dato



El presidente aseguró que, en medio de su gestión, tendrá que "buscar tiempo para ensayar" https://t.co/XkJrjNecLa pic.twitter.com/dibOpC84DE — LETRA P (@Letra_P) August 20, 2026

La última vez que el jefe de Estado desempolvó su campera de cuero, se abrazó a Las Fuerzas del Cielo y la militancia de base y cantó arriba del escenario, fue en octubre del año pasado, días antes de la elección legislativa nacional. En aquella oportunidad, Milei montó un megashow autocelebratorio destinado a retener el núcleo duro libertario y polarizar contra el kirchnerismo, que venía de derrotarlo en los comicios bonaerenses desdoblados de septiembre.

Más allá del anuncio del Presidente en el atril del hotel Alvear, en Balcarce 50 no tienen anotada fecha y lugar del futuro evento.