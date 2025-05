Con ayuda de Mauricio Macri, la oposición firmó dictámenes para mejorar las jubilaciones

UCR y Mauricio Macri, adentro

El dato preocupante para el oficialismo es que la UCR y el PRO, habituales aliados en el recinto, firmaron dictámenes para reemplazar la moratoria para crear una prestación proporcional a la vejez.

El partido amarillo se dividió: la diputada Silvana Giudici, cercana a la ministra Patricia Bullrich, se sumó un despacho del oficialismo, que propone crear una comisión de expertos para evaluar un nuevo sistema previsional y eliminar las jubilaciones especiales a expresidentes. Este proyecto tuvo 21 firmas, incluidos libertarios, PRO, aliados del MID y dos radicales oficialistas, ahora con bloque propio (Liga Federal).

El macrismo se apartó de este despacho y se plantó como una parte más de la oposición. En este escenario, Milei no tendría los votos para vetar una ley con mejoras jubilatorias, como sí logró hacer el año pasado. Las voceras del expresidente fueron las diputadas Daiana Molero y Germana Figueroa Casas, encargadas de describir la propuesta, no muy diferente a la de EF. También suscribieron Luciano Laspina, Martín Adhorain y María Eugenia Vidal.

El dictamen macrista mejora la PUAN con un plus que capitalice los aportes realizados. Ya no se tomaría en cuenta los 30 años de contribuciones a ANSES para la actualización se tomarían en cuenta cálculos actuariales. “Ninguna reforma estructural va a perdurar si no hay institucionalidad. No la habrá si no hay Presupuesto, hace dos años que no lo tenemos”, fue el reproche de Germana Figueroa Casas.

La propuesta de la UCR es similar, pero incluye en la prestación por vejez a quienes aporten entre 10 y 29 años. Lo calcula con el 70% de la prestación básica universal, más el 1,5% de la cantidad de aportes anteriores a 1994. Una diferencia con el PRO es que plantea que la pensión se actualice mediante el índice de movilidad jubilatoria. La discusión se retomará en una sesión la semana que viene.

Las nuevas jubilaciones

La mayoría de los dictámenes proponen reemplazar las moratorias por sistemas de prestaciones proporcionales, que consiste en jubilar a las personas según sus años de aportes, con la PUAM como base. Es lo que propone el dictamen de Encuentro Federal, el bloque liderado por Miguel Pichetto, que fue presentado por Nicolás Massot. Fue firmado también por Democracia Para Siempre (DPS), la UCR alternativa. Este despacho fue suscripto por la Coalición Cívica.

emplazamientoprevision7.jpg El plenario de comisiones.

Este despacho propone una prestación proporcional, con un piso de 60 años. Se considera que cada año trabajado tendrá validez, para mejorar la PUAM o superarla, en caso de que alguien haya tenido buenos años de aportes y luego salió del sistema. “Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que el costo de la moratoria es de 0,17% del Presupuesto. No es descabellado pensar en una prórroga por dos años”, empezó la negociación Massot.

El otro dictamen, firmado por EF y DPS propone subir un 7.2% las jubilaciones y llevar al bono a 100 mil pesos, con varias fuentes de financiamiento: Eliminación de exención de IVA para directores de empresas, cobro ganancias para sociedades de garantías recíprocas, nacionalización de centros de recaudación automotor y usar el ahorro por intereses al FMI.

“Dicen que no hay plata, pero todas las semanas les dan presupuesto a los espías”, se burló Massot. Este despacho también contempla la garantía al pago para cubrir el déficit de las cajas previsionales de las provincias. También tuvo la firma de la Coalición Cívica. Hubo otro dictamen que propone una prestación proporcional fue presentado por el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y Alejandra Torres (Encuentro Federal), ambos cercanos a sus gobernadores.