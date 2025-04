Jubilaciones: la oposición armó un cronograma para debatir la continuidad de la moratoria previsional

El futuro de las jubilaciones

Como explicó Letra P, la reunión de este miércoles tendrá varias propuestas, entre ellas la continuidad de la moratoria previsional, que proponen entre otros Nicolás del Caño (FIT), Brenda Vargas Matyi (UP) y Leopoldo Moreau (UP). El sistema permite jubilarse a quien no haya cumplido los 30 años de aportes, mediante un plan de pago.