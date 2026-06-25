La vocería de Adrián Ravier en construcción: cumbre para pedir silencio, off vedado y presentación formal

En medio de una crisis interna sin retorno, y una comunicación oficial que estuvo a la deriva durante meses, la llegada de Adrián Ravier a la Casa Rosada fue tomada por la administración libertaria con una moderada esperanza de volver a controlar la narrativa. Para cumplir las expectativas, el vocero prometió liderar una comunicación institucional con buenos modales, sin off ni soberbia, que tendrá una presentación este viernes y un debut formal el próximo martes.

Este viernes a las 11 en el Salón Héroes de Malvinas se pondrá a prueba el experimento de la cúpula libertaria de mostrar un nuevo perfil en la comunicación, luego de dos años de restricciones y chicanas tanto desde el atril que ocupó Manuel Adorni como desde el denominado troll center digitado por Santiago Caputo . Tanto quienes defienden al Jefe de Gabinete, como los que piden su paso al costado, coinciden que su estilo de vocería no puede regresar.

La idea es que Ravier se presente de manera informal tanto a los periodistas acreditados como a la sociedad. Es por eso que toda la actividad será transmitida por el canal de YouTube de la Vocería Presidencial . El funcionario no estará abierto a preguntas políticas, ni de gestión, las que recién respondería el próximo martes, por lo que tiene intenciones de abrir una charla de tipo personal: quién es, de dónde viene y cuáles son sus objetivos.

Algo que deberá responder el funcionario es si continuarán las restricciones que se impusieron al periodismo acreditado en la Casa Rosada, implementadas por Adorni, que incluyó el cierre temporal de la Sala de Prensa , algo inédito en democracia.

"Como no está autorizado a hablar en off the record pensamos en esta nueva modalidad antes de la conferencia", confió a Letra P una fuente con despacho en Balcarce 50 . En rigor, la presentación también se puso sobre la mesa luego de una semana casi completa de preguntas y múltiples solicitudes de información que los periodistas acreditados le trasmitieron al vocero y a su jefa de gabinete, Alexia Sagemuller , quienes aseguran que no todavía no pueden resolver los requerimientos hasta tanto no se publique el decreto de sus designaciones.

Adrián Ravier y Manuel adorni Manuel Adorni y Adrián Ravier.

La primera conferencia de prensa del vocero presidencial

Con la reorganización de la comunicación, que incluye un nuevo organigrama a definir por la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal, sumado al viaje exprés del presidente Javier Milei a Madrid, donde aterrizó por sexta vez en su mandato, este jueves, para recibir un premio, el decreto que designa a Ravier se verá pospuesto hasta el lunes.

Por eso la Casa Rosada confirmó que la primera conferencia del vocero será al día siguiente de esa publicación en el Boletín Oficial. "El Presidente quiere cambiar la dinámica por eso eligió a Ravier y no a otro", sumó otra fuente de La Libertad Avanza (LLA), en referencia al perfil más moderado y dialoguista que promete tener la nueva voz del mandatario.

Más allá del tono o la sutileza de los modales, el funcionario que responderá de manera directa al jefe de Estado se puso por objetivo brindar una conferencia por semana, algo ambicioso si se tiene en cuenta que desde el 30 de diciembre sólo hubo cuatro, una de ellas encabezada por Patricia Bullrich.

la-foto-de-santiago-caputo-con-agustin-romo-GW3GBMNMHVGHTP6ELPJSBMKLZI.jfif Santiago Caputo, en su despacho del Salón Martín Fierro.

En principio, las únicas limitaciones que tendrá el exdiputado serán sus viajes regulares a Santa Rosa, La Pampa, donde reside su familia. Ravier es padre de tres hijos. Más allá de eso, el economista ocupará desde la semana próxima el despacho que Adorni y Javier Lanari usaron desde el inicio de la gestión hasta noviembre de 2025, cuando el funcionario karinista se mudó a las oficinas de la planta baja que alguna vez fueron del Ministerio de Interior.

Son oficinas que están conectadas entre sí, con vista a Balcarce 50 y a la explanada de la Avenida Rivadavia, que tienen también acceso directo al Salón de los Bustos. Como todavía ese lugar no está preparado, Ravier y el futuro secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, utilizaron estos días parte del Salón Martín Fierro, donde Caputo tiene su base de operaciones. Quienes conocen al asesor, acostumbrado a poner los pies sobre la mesa, fumar y arrojar cosas sin sentido de un lugar a otro, como un bate de béisbol grafiteado, aseguran que no ve la hora de que se produzca la mudanza.

Reunión cerrada con otros voceros para pedir silencio

Con el jefe de Gabinete ausente, Ravier se presentó el martes en el Salón de los Científicos ante una docena de voceros ministeriales, encargados de la comunicación y algún que otro consultor político, a quienes les bajó dos directivas. A su derecha se sentó Fernández, que reemplazará a Lanari, y en la cabecera de la extensa mesa con vista a la Plaza de Mayo se ubicó Caputo.

Uno de los pedidos de Ravier fue para implementar en el mediano y largo plazo: todas las novedades y medidas de las distintas carteras le llegarán primero a la Vocería Presidencial, que evaluará cómo y cuándo se comunicarán para fortalecer la imagen de Milei y no necesariamente la de los ministros. Cumplido ese requisito, los funcionarios podrán profundizar la información, siempre con el tono profesional que buscan imprimirle a este nueva etapa.

Manuel Adorni y Fabián Fernández Manuel Adorni y Fabián Fernández.

La otra solicitud del vocero tuvo que ver con el plazo inmediato. El nuevo funcionario le pidió a todos los presentes que frenen por completo la comunicación. Salvo algunas excepciones, la orden fue no publicar comunicados, gacetillas ni brindar entrevistas o conferencias de prensa en otras áreas del Gobierno. "El decreto que me designa ni siquiera salió, recién nos estamos acomodando, les pido unos días de silencio", apuntó Ravier.

Si bien algunos encargados de la comunicación oficial ya se caracterizaban por una constante afonía, como los del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva, el pedido fue tomado de muy buena manera por los presentes, que desde hace largos meses trabajaban de manera autónoma y descoordinada. "Por fin alguien que viene a decir qué hay que hacer y qué no", indicó a Letra P un vocero de una de las carteras.

Pese a esta lectura generalizada, horas después de la reunión generó cierto ruido interno el tuit de Adorni en el que ratificó que estaba dispuesto a presentar su informe de gestión el 2 de julio en el Senado, desautorizando a Patricia Bullrich que había cancelado su visita. En la nueva mesa de comunicación explicaron que la orden de silencio no alcanza a las primeras líneas de la cúpula libertaria, y que también habrá una comunicación de gestión y otra política.