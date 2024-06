Cómo será la visita de Javier Milei a Rosario: acto breve, gabinete a pleno y sin bilateral con Pullaro

El presidente Javier Milei prepara un acto político en Rosario para la celebración del Día de la Bandera que no alcanzará para romper la burbuja en la que lleva adelante su gestión de gobierno. No se quedará mucho tiempo en la ciudad, pero dará un discurso al pie del Monumento Lo secundarán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el pleno de su gabinete. No se reunirá con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.