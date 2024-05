Javier Milei registró 12 audiencias en seis meses, el 10% de las que anotaron Fernández y Macri

Javier Milei pasa poco tiempo en la Casa Rosada, donde por lo general se lo espera martes y jueves para las reuniones de gabinete. A las últimas no asistió bajo el argumento -repetido por fuentes oficiales- de que no quería cruzarse con el renunciado Nicolás Posse . Durante la campaña, avisó que si llegaba a la presidencia iba a trabajar en la Quinta de Olivos ya que el traslado diario a la sede de Gobierno era "una pérdida de tiempo".

El 9 de enero agendó dos comunicaciones telefónicas bilaterales: la primera, con el canciller alemán Olaf Scholz y la segunda, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Febrero fue el mes más fructífero en la agenda de Milei. El 14 recibió al presidente paraguayo Santiago Peña. El 19 fue el turno de Stéphane Séjourné, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa. El 20 recibió la visita de un contingente norteamericano, integrado por el senador Marco Rubio y el embajador Marc Stanley, entre otros. Dos días después, el 22, ingresó al despacho presidencial Gita Gopinath, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y el 23 volvió a la Casa Rosada el embajador de Estados Unidos, esta vez acompañado por Antony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden. Finalmente, el 28 recibió a un contingente del bloque La Libertad Avanza en Diputados, encabezado por Martín Menem.

Casi una quincena después, el 12 de marzo, Milei recibió a miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, con su presidente Oscar Vicente Ojea al frente. Finalmente, el 25 lo visitó el expresidente español José María Aznar.

Ministros, afuera

A diferencia de Macri y Fernández, Milei no agendó audiencias con ninguno de sus ministros. No son habituales los mano a mano del Presidente con la mayoría de sus funcionarios y de las reuniones de gabinete no está participando. En los registros no figura la primera (y por ahora última) reunión que el mandatario mantuvo con todos los gobernadores del país el 19 de enero. No quedó anotada la visita de Ornella Panizza, la influencer financiera conocida en las redes como Lady Market. "Compartí una charla de una hora como si lo conociera de siempre", contó ella en un tuit.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1752374295961940456&partner=&hide_thread=false Junto al presidente @JMilei nos reunimos con @danielscioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de @MinInteriorAR. pic.twitter.com/uxTtBwfQeC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 30, 2024

Tampoco figura como audiencia la foto que Milei compartió con Daniel Scioli el 30 de enero, cuando el peronista se sumó al gobierno como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. El exembajador en Brasil es el único que figura entre las primeras audiencias de los últimos tres presidentes: también fue el primero en ver a Macri el 11 de diciembre de 2015, cuando el líder del PRO decidió recibir a sus exrivales electorales; y el 17 de diciembre de 2019 vio a Fernández para hablar de la agenda legislativa (entonces era diputado).

En menos de seis meses, Macri compartió al menos una audiencia con la mayor parte de su gabinete, que llegó a 21 ministerios. Varios lo vieron más de una vez, por caso Pablo Avelluto, que tuvo dos encuentros; Guillermo Dietrich, tres; o Francisco Cabrera (Producción) cuatro.

El 23 de diciembre, según se consignó, Macri "recibió a personalidades provenientes de ciencias humanísticas, económicas y políticas, investigadores e historiadores quienes manifestaron su visión sobre la problemática actual del país, las principales demandas de la sociedad y los primeros días de gobierno". En ese contingente estaban Natalio Botana, Eduardo Fidanza, Eduardo Levy Yeyati, Marcos Novaro y Luis Alberto Romero, entre otros.

Además de ceos de empresas (Nestlé, Accenture, Siemens, entre otras), Macri sumó varias bilaterales. El entonces mandatario recibió al primer ministro italiano Matteo Renzi, al presidente uruguayo Tabaré Vázquez y al norteamericano Barack Obama. En un hotel en Washington se entrevistó con el mandatario chino Xi Jinping.

La agenda de Fernández, signada por la pandemia

La primera audiencia del expresidente del Frente de Todos fue con el entonces ministro alemán Olaf Scholz. La segunda, a instancias de la extinta Secretaria de Asuntos Estratégicos, con Philipp Schindler, chief business officer de Google. Luego hay gobernadores, la Conferencia Episcopal, intendentes, el expresidente Eduardo Duhalde y personalidades por la fallida inciativa de la Mesa contra el Hambre, como Martín Caparrós.

También hay empresarios extranjeros, como Hastings Reed, ceo de Netflix, pero también locales, como la cúpula de la UIA. El 3 de enero, Fernández mantuvo cuna audiencia con el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A diferencia de Macri, Fernández no anotó las bilaterales que mantuvo en el exterior: en su primera gira europea de febrero, estuvo con Emmanuel Macron (Francia), Angela Merkel (Alemania) y Pedro Sánchez (España), entre otros.

El 13 de marzo todo cambió: Fernández encabezó la primera multitudinaria reunión interministerial de seguimiento de covid-19 junto al luego eyectado ministro de Salud, Ginés González García. A partir de entonces, la agenda presidencial quedó atravesada por la pandemia con 46 audiencias, algunas mantenidas por videoconferencia y otras en Olivos.