La cosplayer cuestionó a la vicemandataria por tener "su propia agenda" y querer formar “un gobierno dentro del gobierno". "No es un problema institucional. Si se va, la reemplazaría el que sigue. Los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos y si está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle", agregó.

Respecto de esta disputa, Lemoine ratificó su crítica hacia la titular del Senado: "Si no te gusta Lijo, expresá tus motivos. Tiene que ir una persona idónea y no a una mujer por ser mujer. Las sonrisas con Mayans, que no es cualquier senador…", acotó luego del "coqueteo" en el recinto con el senador de Unión por la Patria (UP).