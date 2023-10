La candidata del FIT-U otra vez se mostró entre las más sólidas frente a las cámaras, haciendo gala de su talento como polemista y su capacidad de improvisación. Suelta y cómoda con el formato, buscó desconcentrar a Milei hablándole fuera de micrófono tras hacerle preguntas y piloteó bien el momento en el que fue víctima de la misma práctica por parte de Massa, cuando el ministro le preguntó si continuaba pensando que él y Milei eran lo mismo, en alusión a la postura del FIT en el ballotage de 2015. Salvo una pregunta para Juan Schiaretti , no leyó ninguna de sus alocuciones, al igual que el candidato de UP y el gobernador cordobés.

La gota horada la piedra no por fuerza sino por constancia: tras atacarlo en los dos debates, Bregman logró desequilibrar a Milei y logró que gastara su último momento de derecho a réplica en responderle . Fue durante el segmento de Producción y trabajo. Mientras el libertario le hablaba, la “Rusa” hacía muecas y le hablaba fuera de micrófono: Milei terminó pidiéndole que interviniera a la dupla de periodistas que moderaban el segmento.

No fue la única vez que sucedió, dado que en el mano a mano Bregman le preguntó a Milei si negaba los femicidios al igual que negaba el cambio climático. El candidato de La Libertad Avanza gastó casi todo su tiempo explicando su postura ambiental, mientras Bregman le recordaba que le había preguntado por los femicidios. El libertario titubeó, se mostró molesto, dijo que “hay que cumplir con la ley, vos cumplí con la ley” y se quedó sin tiempo para completar su respuesta.

Con todo, Bregman anotó dos goles que en realidad fueron goles en contra de los otros candidatos: las preguntas que le formularon Milei y Schiaretti parecieron centros que la candidata del FIT-U aprovechó para intentar sacarse de encima ciertas críticas que consideró “frases hechas inventadas por los liberales”.

El gol en contra

Bregman no logró salir de la postura clásica de la izquierda y se enfocó más en las críticas que en las propuestas, especialmente en el primer bloque. Sólo destacó la idea de reducir la jornada laboral a seis horas para generar un millón de puestos de trabajo. En el segmento de preguntas y respuestas, Massa insistió en interrogarla sobre si de verdad pensaba que él y Milei eran lo mismo. La “Rusa” intentó tirarla al lateral, pero Massa la arrinconó. “No te apures Sergio, no es un ballotage aún”, dijo la diputada. Si bien salió con elegancia del mal momento, no respondió.

Existieron, además, dos cuestiones técnicas. El reloj otra vez fue una molestia para la candidata del FIT-U, quien se extendió algunas veces y otras tuvo tiempo de sobra, que no usó. Por otra parte, se la vio hablando con alguien fuera de micrófono mientras Schiaretti explicaba sus propuestas sobre trabajo y producción. Al terminar ese discurso, la moderadora le pidió al quinteto de postulantes que tuvieran cuidado al solicitar el derecho a réplica para no hacerlo mal, lo que pareció dedicado a Bregman.

MomentoBergmanMassa.jpg Massa arrinconó a Myriam Bregman intentando forzar su apoyo a UxP, pero la candidata de la izquierda lo gambeteó y no respondió

Para el archivo

Como el domingo pasado, Bregman dejó una frase que fue candidata a hit de la noche -tal como facturó con “gatito mimoso del poder económico” en Santiago del Estero- y otra vez fue contra Milei: “Es la misma derecha de antes, pero más despeinada”, le dijo al principio del debate.