Chubut: con apoyo de Larreta, Bullrich y Morales, Torres se lanzó a la gobernación

Movimiento ciudadano

Torres resaltó que se conformó un frente de distintos partidos políticos que "se fue transformando en un proyecto ciudadano y transversal” y destacó que “acá no hay afiliados: hay familias, radicales, peronistas, dirigentes del PRO; en definitiva, un movimiento ciudadano que es lo que nos da la fuerza para salir adelante".

"La provincia está como está producto de decisiones mal tomadas adrede. Se robaron hospitales enteros, escuelas, prometieron cosas que no podían cumplir para ganar elecciones. El resultado es que una generación entera de chubutenses tuvo, en los últimos cuatro años y medio, apenas un año de ciclo lectivo. Hipotecaron y comprometieron el futuro de una generación de chubutenses y eso es imperdonable", añadió Torres.

"Los primeros meses de gestión serán para resolver muchas de las cagadas que hizo este gobierno", anticipó. "Cuando me preguntaron si estaba loco por querer asumir el desafío de agarrar una papa caliente, me convencí de que este es el equipo que va a marcar a fuego el desarrollo de la provincia. Tenemos que salir de ese círculo vicioso, de un gobierno que nos quiere desanimar" dijo.

"Hay que gobernar sin mezquindades, siendo sincero", concluyó Torres.

Por su parte, Menna resaltó que "nadie se merece vivir en una provincia donde los chicos no tienen clases, donde las obras públicas no se terminan y donde los pueblos del interior no tienen energía, ni la vergüenza de ver funcionarios públicos salir detenidos en un patrullero de la Casa de Gobierno; no nos merecemos no tener futuro en una provincia que tiene pesca, turismo, hidrocarburos" y sentenció: "Bajo el liderazgo de Nacho vamos a cambiar la provincia".

“Lo vamos a hacer juntos”

El candidato a intendente de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, y el intendente electo de Trelew, Gerardo Merino, también fueron parte del acto. Merino puso como ejemplo la confluencia de sectores que construyó la victoria en su ciudad semanas atrás. "Entendimos que teníamos que juntarnos y trabajar con compromiso y convicción; en nuestra ciudad dimos el primer ejemplo de que se puede recuperar una ciudad que estaba devastada después de 20 años", dijo.

"Nacho no va a estar solo: ese apoyo que recibimos nosotros, en Trelew lo vas a recibir", dijo Merino a Torres ante un salón colmado. "Así como despertamos Trelew, todos juntos vamos a despertar a la provincia de Chubut".

También participaron la candidata a intendenta de Comodoro Rivadavia, la diputada Ana Clara Romero, el diputado y candidato a intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el intendente de Rawson y presidente de la UCR en Chubut, Damián Biss.

"En 2015 se ganó en Esquel, Telsen, Paso del Sapo; llegó 2019 y se ganó Gaiman, 28 de Julio, Rawson, Puerto Pirámides y empezó a llegar el cambio a un montón de localidades de la provincia. Hace muy poco llegó el cambio a Trelew para sumarse a una forma distinta de gobernar, de cara a la gente, haciéndose cargo de los problemas", dijo Biss, quien disputó la candidatura que finalmente terminó en manos de Torres.

"Juntos por el Cambio demostró que se puede gobernar en tiempos difíciles, siendo austeros y de cara a la gente. Ese cambio se profundizó desde 2019 y se va a profundizar el 30 de julio, cuando, de la mano de Gustavo y Nacho, cambiará Chubut", cerró el cacique radical.