China: la herencia peronista que explica el giro de Javier Milei al comunismo anarcolibertario

Tras haber afirmado que no haría “negocios con comunistas”, el presidente Javier Milei anunció este domingo un espectacular giro diplomático en la relación con China , adonde viajará en enero para tratar de salvar el swap de monedas, la relación comercial y un largo listado de inversiones que le dejó servidas el peronismo .

“Con China me sorprendí gratamente. Es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", afirmó Milei en la entrevista que le dio a Susana Giménez y confirmó su acercamiento al régimen comunista que había sido objeto de sus críticas cuando anunció el alineamiento absoluto de su política exterior con Estados Unidos, Israel y “los valores de Occidente”.