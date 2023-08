Argentina, el sexto BRICS: Lula lo hizo y Alberto Fernández se perdió la fiesta

La resistencia de Pretoria no era mala voluntad, sino la preocupación porque un BRICS Plus demasiado grande incorporara tensiones regionales como la que se acaba de mencionar, así como el recelo de Estados Unidos por la presencia de, por caso, la República Islámica. Sin embargo, Brasil tiene con Argentina su agenda regional, China piensa en grande y no se preocupa por los desagrados de la Casa Blanca, y Putin requiere, si no respaldos, al menos neutralidad en el trato que recibe por su invasión a Ucrania.