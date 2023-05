Kirchner, en modo equilibrista: el candidato es el programa

Sobre las internas amagó a dar una definición, pero no la dio. Kirchner dijo que escuchó al congresal, Gastón Harispe , que durante el congreso pidió que si CFK no es la candidata, se habilite la competencia interna.

“Los quiero invitar no sólo a un proceso electoral, sino a pensar la Argentina que viene, no agotarnos en el presente”, insistió para luego asegurar que a él no le interesa ser “candidato a nada”, sino que le interesa que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires y “ayude” a ganar la elección nacional. “Hay que trabajar para juntar los votos y darle a nuestro pueblo el gobierno que se merece”, afirmó. Parafraseando el slogan K de 2015, con el que aceptaban a regañadientes la postulación de Daniel Scioli, el candidato ya no es el proyecto, sino el programa.

Pedido coordinado con Massa, pero sin guiños electorales

Más allá de los párrafos dedicas a lo electoral, el discurso de Máximo Kirchner giró en torno la economía, de la la deuda con el FMI, pasando por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El diputado le hizo dos pedidos puntuales a Massa: la suma fija que el kirchnerismo viene reclamando y un doble aguinaldo. Mientras esas palabras salían de la boca del presidente del PJ, el ministro de Economía difundió la reunión con su equipo económico para terminar de delinear los anuncios que se harán este domingo.

Según las fuentes consultadas por Letra P, tanto en la tribu massista como en la camporista, Kirchner y Massa coordinaron ese pedido, por lo que destacan, “es muy posible” que sean parte del paquete de anuncios de este fin de semana, apurado por el IPC de abril que marcó un 8,4%. Kirchner fue enérgico a la hora del reclamo y el mensaje fue direccionado también a la CGT, que viene resistiendo ese pedido.

“Entiendo cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija, y tienen razón, el problema es que nuestra gente tiene urgencias. Entonces lo que uno les pide con humildad a los sindicalistas de la CGT es porque la gente necesita una mano ahora, ya”, lanzó. Pese a la resistencia que mostraron en un primer momento, en la central gremial ya hay algunos gestos a favor de la medida, como el mencionado por el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.

Pero también hubo trazos del discurso de Kirchner que fueron leídos como un “palito”, o por lo menos un señalamiento a la gestión de Massa, cuando pidió dejar de usar los recursos para los grandes terratenientes del campo y redirigirlos a los pequeños productores.

Pero fue más sonoro lo que faltó a lo que hubo: no hubo en Kirchner una mínima señal de respaldar el enérgico pedido hecho por Massa, en tres ocasiones esta semana, para que el Frente de Todos termine por alinearse detrás de un único candidato. El martes 16, en el congreso del PJ Nacional, se emitirá el nuevo capítulo de esa novela.