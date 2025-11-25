53 empleados por banca

Castamarca: la provincia de Raúl Jalil tiene la legislatura con más personal de todo el país

La discusión del Presupuesto 2026 puso al descubierto el volumen de cargos del parlamento local: 3.054 personas. Supera al Poder Judicial provincial.

Por Letra P | Periodismo Político
Castamarca: la provincia de Raúl Jalil tiene la legislatura con más personal de todo el país

Castamarca: la provincia de Raúl Jalil tiene la legislatura con más personal de todo el país

La Legislatura de Catamarca, la provincia que gobierna Raúl Jalil, tiene un total de 3.054 personas empleadas y es el órgano legislativo subnacional con la plantilla más voluminosa de todo el país. La cifra supera a la planta completa del Poder Judicial catamarqueña y representa más de 53 empleos por cada banca de la bicameral.

Notas Relacionadas
El intendente Gustavo Saadi junto al gobernador Raúl Jalil
LA CASA ESTÁ EN ORDEN

Catamarca: mientras tensionan en el Congreso, Jalil y Corpacci alistan el retorno de un Saadi a la gobernación

Por  Letra P | Periodismo Político

La cantidad de personal se desprende de la suma de las 2.095 personas que figuran en la planta de la Cámara de Diputados y las 959 del Senado. La cifra figura en el Presupuesto 2026, que ya fue presentado y será tratado el 4 de diciembre próximo junto a la Ley Impositiva provincial.

El volumen de cargos de la Legislatura catamarqueña sólo está por debajo de las carteras provinciales de Salud, Educación y Gobierno, que incluye Seguridad.

A nivel nacional, según los datos de un relevamiento realizado por la organización Red Ruido en 2024, el parlamento catamarqueño figura primero entre las legislaturas con más personal, con 3.103 personas empleadas (49 más de las presupuestadas para el año que viene). En segundo lugar aparece la provincia de Buenos Aires, con 2.850, y tercera Chaco, con 2.300.

Una Legislatura con más personal que la Justicia

El tamaño de la planta legislativa provincial impacta a nivel local cuando se compara con otros organismos del Estado catamarqueña. Mientras que la Legislatura tiene presupuestados 3.054 empleados, el Poder Judicial provincial prevé 2.241 cargos para 2026, lo que representa un 36% menos.

El Senado de Catamarca aprobó la suspensión de las PASO por unanimidad.png
El Senado de la Provincia de Catamarca, cuando aprobó la suspensión de las PASO por unanimidad.

El Senado de la Provincia de Catamarca, cuando aprobó la suspensión de las PASO por unanimidad.

En la escala general del personal público provincial, la Legislatura ocupa el cuarto lugar. Sólo es superada por el Ministerio de Educación (13.640 personas), el Ministerio de Gobierno, que incluye el área de Seguridad (6.371) y el Ministerio de Salud (5.579).

Bancas por habitante, una brecha con Buenos Aires

La sobredimensión del cuerpo legislativo de Catamarca también se refleja en la representación por habitante. Catamarca tiene un Senado con 16 escaños y una Cámara de Diputados con 41. La provincia norteña cuenta con una banca cada 7.536 habitantes, mientras que en la provincia de Buenos Aires la proporción es de una cada 126.800.

La diferencia también es notoria con otras jurisdicciones. En Córdoba, hay un escaño cada 54.300 habitantes. Estos datos colocan a Catamarca con una representación casi 17 veces más alta que la de Buenos Aires.

Sesiones prorrogadas para votar el Presupuesto 2026

En este contexto, la Cámara de Diputados prorrogó el período ordinario de sesiones hasta el 4 de diciembre. El objetivo fue garantizar el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la Ley Impositiva, enviados recientemente por el Poder Ejecutivo, que mientras tensiona en el Congreso, quiere terminar el año con todo ordenado en la provincia.

Con esta medida, los proyectos serán tratados antes de la asunción de los nuevos representantes elegidos el 26 d eoctubre pasado. La prórroga se resolvió por decreto de la presidencia de la cámara, evitando así el llamado a sesiones extraordinarias.

Temas
Notas Relacionadas
Guillermo Andrada, senador de Catamarca y representante de Raúl Jalil, quien se niega a la unidad del PJ. 
TODO ROTO

Peligra la unidad del peronismo en el Senado: el bloque de Jalil faltó a la cena y Ziliotto quiere sello propio

Cuatro miembros de UP no se sumarían a la bancada justicialista. El pampeano Daniel Bensusán se queda, pero con identidad propia. Santiago del Estero, adentro.
Lisandro Catalán quiere alambrar LLA y va por el pozo acumulado 2027 en Tucumán. ¿Podrá?
VOLVER A EMPEZAR

Blindado por Karina Milei, Catalán quiere alambrar LLA y va por el pozo acumulado 2027 en Tucumán

El exministro retornó al pago. Tiene poder de veto en el armado local, pero los aliados piden pista. Campero en la mira. Todo lo que se juega en dos años.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El 30 de noviembre se cumplirán tres años desde que ChatGPT irrumpió en el mundo democratizando el acceso a la inteligencia artificial.
OPINIÓN

La nueva brecha digital

Por  Hernán Reyes
Endeudamiento: Axel Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos
TEMPORADA DE ROSCA

Endeudamiento: Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos

Por  Macarena Ramírez
Las CTA presionan para que la legislatura apruebe las leyes de Axel Kicillof
ARCAS FLACAS Y ROSCA

Las CTA meten presión a la Legislatura bonaerense para que le apruebe leyes a Kicillof

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos), en la misma sintonía.
PATIO TRASERO

Acuerdo con Estados Unidos: la economía del conocimiento espera multiplicar exportación de servicios

Por  Francisco Aristi