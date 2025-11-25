Castamarca: la provincia de Raúl Jalil tiene la legislatura con más personal de todo el país

La Legislatura de Catamarca , la provincia que gobierna Raúl Jalil , tiene un total de 3.054 personas empleadas y es el órgano legislativo subnacional con la plantilla más voluminosa de todo el país. La cifra supera a la planta completa del Poder Judicial catamarqueña y representa más de 53 empleos por cada banca de la bicameral.

La cantidad de personal se desprende de la suma de las 2.095 personas que figuran en la planta de la Cámara de Diputados y las 959 del Senado . La cifra figura en el Presupuesto 2026 , que ya fue presentado y será tratado el 4 de diciembre próximo junto a la Ley Impositiva provincial.

El volumen de cargos de la Legislatura catamarqueña sólo está por debajo de las carteras provinciales de Salud , Educación y Gobierno , que incluye Seguridad .

A nivel nacional, según los datos de un relevamiento realizado por la organización Red Ruido en 2024, el parlamento catamarqueño figura primero entre las legislaturas con más personal, con 3.103 personas empleadas (49 más de las presupuestadas para el año que viene). En segundo lugar aparece la provincia de Buenos Aires , con 2.850, y tercera Chaco , con 2.300.

El tamaño de la planta legislativa provincial impacta a nivel local cuando se compara con otros organismos del Estado catamarqueña. Mientras que la Legislatura tiene presupuestados 3.054 empleados, el Poder Judicial provincial prevé 2.241 cargos para 2026, lo que representa un 36% menos.

El Senado de Catamarca aprobó la suspensión de las PASO por unanimidad.png El Senado de la Provincia de Catamarca, cuando aprobó la suspensión de las PASO por unanimidad.

En la escala general del personal público provincial, la Legislatura ocupa el cuarto lugar. Sólo es superada por el Ministerio de Educación (13.640 personas), el Ministerio de Gobierno, que incluye el área de Seguridad (6.371) y el Ministerio de Salud (5.579).

Bancas por habitante, una brecha con Buenos Aires

La sobredimensión del cuerpo legislativo de Catamarca también se refleja en la representación por habitante. Catamarca tiene un Senado con 16 escaños y una Cámara de Diputados con 41. La provincia norteña cuenta con una banca cada 7.536 habitantes, mientras que en la provincia de Buenos Aires la proporción es de una cada 126.800.

La diferencia también es notoria con otras jurisdicciones. En Córdoba, hay un escaño cada 54.300 habitantes. Estos datos colocan a Catamarca con una representación casi 17 veces más alta que la de Buenos Aires.

Sesiones prorrogadas para votar el Presupuesto 2026

En este contexto, la Cámara de Diputados prorrogó el período ordinario de sesiones hasta el 4 de diciembre. El objetivo fue garantizar el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la Ley Impositiva, enviados recientemente por el Poder Ejecutivo, que mientras tensiona en el Congreso, quiere terminar el año con todo ordenado en la provincia.

Con esta medida, los proyectos serán tratados antes de la asunción de los nuevos representantes elegidos el 26 d eoctubre pasado. La prórroga se resolvió por decreto de la presidencia de la cámara, evitando así el llamado a sesiones extraordinarias.