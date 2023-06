Carrió desafía a Bullrich con un proyecto de ley para eliminar las retenciones

La iniciativa no fue firmada por las bancas de otras fuerzas de JxC, que la interpretaron como un desafío a la precandidata presidencial Patricia Bulllrich , quien tiene buena aceptación en las zonas rurales y que durante su visita a Expoagro de marzo prometió una baja gradual de las retenciones hasta 2030, un plan no muy diferente al implementado por Mauricio Macri , que luego tuvo que suspender.

En aquel debate, la diputada Germana Figueroa Casas , otra halcón del PRO, planteó agregar un compromiso para no subir las alícuotas durante los próximos 5 años, pero no habló de nuevas reducciones. La propuesta fue rechazada por el Frente de Todos y estaba lejos de las pretensiones de los ruralistas, que piden eliminación total de los derechos de exportaciones y tienen como aliados a los liberales Javier Milei y José Luis Espert , el nuevo aliado de JxC que encabeza la boleta larretista en Buenos Aires para el Senado.

La principal oleaginosa es la soja y sus derivados, que tienen retenciones del 33% y representan casi el 90% de la recaudación de la AFIP por este tributo. La CC pide bajarlas a 31% desde enero de 2024 y sostenerlas hasta 2028. Pero además, el proyecto crea un bono en pesos a cinco años para que los exportadores compensen a los productores por las retenciones. Es que el impuesto lo pagan los que envían los containers, pero luego lo trasladan a toda la cadena de valor. La idea de Carrió es beneficiar sólo a los que sacan los granos del campo.

Riesgos financieros

Los bonos que quiere crear Carrió para los productores agropecuarios serían ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o dólar-linked, podrían usarse para operar en el mercado secundario, cancelar hasta un 20% de impuestos sobre las inversiones o simplemente sostenerlo y cobrarlo en su vencimiento.

"Los derechos de exportación representan recursos anuales por el equivalente al 2% del PBI. Esto es, aproximadamente el 10% de los recursos recaudados por la AFIP. Eliminarlos implicaría en el corto y mediano plazo, un incremento del desequilibrio fiscal en la misma magnitud, que pondría a la economía argentina más cerca de una nueva crisis que de un ciclo de recuperación y estabilidad", sostienen los fundamentos de la iniciativa.

El texto fue firmado por los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman y Mariana Zuvic.

No se sumaron firmas de otras fuerzas de Juntos por el Cambio, ni tampoco sus legisladrores la apoyaron públicamente. Consultados por Letra P, en estricto off the record, referentes del PRO, la UCR y también de otros partidos de la oposición criticaron el proyecto y advirtieron un eventual sobreendeudamiento del país.

"Habría que emitir bonos por aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales. El efecto tributario inicial sería casi nulo y la deuda podría causar un grave problema financiero. Políticamente no suma, porque los productores ni bien escuchan hablar de retenciones, piden que se eliminen", explicó a Letra P un radical que suele hablar seguido con las entidades rurales y prefiere no dar la cara para no caer en la trampa de Carrió.

La otra gran inconsistencia del proyecto que identifican en el JxC es la necesidad de localizar a los productores rurales que venden sus productos para que reciban las bonos de manos de los exportadores. El texto no es muy específico: señala que "los exportadores que adquieran las mercancías" deberán "extender a los productores de las mismas un certificado que indique la fecha y el precio de la operación y las cantidades comerciadas. Dicho certificado deberá ser entregado por los exportadores a los productores al momento de efectuar el pago". Los legisladores que conocen el mercado agropecuario no imaginan esa operatoria mientras se descargan los granos.

"Es lógico que Carrió presente este proyecto para ganar votos en las zonas rurales porque sabe que no se puede aplicar. De hecho, ya hay acopiadores que están molestos porque se imaginan quedando afuera de las compensaciones y que una vez más los bonos terminen en empresas de los propios exportadores", sostuvo un diputado PRO, que también prefirió el anonimato.

Consultado por Letra P, un diputado de otro bloque opositor consideró que el problema que tiene JxC es que el Fondo Monetario Internacional no acepta una baja de retenciones mientras haya déficit fiscal.

"De todos modos -agrega el legislado-, el principal reclamo del FMI es acelerar la devaluación, que permitía a los chacareros una ganancia mayor que una baja moderada de las retenciones. Tal vez Carrió apunte a eso en el corto plazo".

El proyecto no tiene chances de ser tratado y tampoco hay un clamor de sus firmantes por acelerar su debate. No fue la única iniciativa de ley que promovió Carrió en su primera semana de campaña: este miércoles presentó tres proyectos para promover la ciencia, la tecnología e innovación, a partir de la gestión del conocimiento.

Uno crea un fondo nacional de promoción, otro promueve la asociación de empresas locales y universidades con instituciones de fondeo de capitales y el último es para crear el sello Otheguy, para identificar la instituciones de ciencia, un homenaje a Héctor Otheguy, el fallecido ex gerente del Invap.