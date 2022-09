"Vamos a pedir el reintegro de retenciones para los pequeños productores de soja"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Carlos Achetoni fue reelecto como presidente de la Federación Agraria Argentina en una elección que, como contó Letra P, el mendocino sufrió hasta el final, pero por 32 votos logró imponerse a su coterráneo Orlando Marino, referente de las economías regionales.

Empoderado tras una victoria pírrica, Achetoni trazó en diálogo con este medio las primeras definiciones para su segundo tiempo al frente de la centenaria entidad. En ese sentido, consideró al dólar soja como un subsidio y adelantó que buscará imponerle al Gobierno una agenda para las economías regionales y las producciones pequeñas.

"Vamos a pedirle estímulos porque traemos la solución a los problemas de la 9 de Julio y al reclamo incesante de falta de acceso a los alimentos", afirmó en un tramo del diálogo con Letra P minutos después de confirmar su continuidad al frente de FAA.

-¿Qué le va a pedir al Gobierno?

-Las mismas cosas que hasta ahora y lo mismo que le dije a (el secretario de Agricultura, Juan José) Bahillo en el discurso y que por cuestiones nuestras de internas no se pudo expresar. Necesitamos potenciar y estimular las economías regionales y al pequeño y mediano productor de todos los sectores. Vamos a pedirle estímulos porque traemos la solución a los problemas de la 9 de Julio y al reclamo incesante de falta de acceso a los alimentos.

-¿Una medida concreta?

-El reintegro de retenciones para los pequeños productores de soja. También que se generen estímulos para las economías regionales.

-En la reunión técnica de economías regionales con el Gobierno, ¿qué se propuso?

-Tiramos títulos de producciones que necesitan estímulos, pero todavía no avanzamos. Necesitan financiamiento porque es una producción a largo plazo. El dólar soja es un subsidio y hay otro sector que está esperando que lo ayuden, el del pequeño y mediano productor.

-¿Qué enseñanza dejó este resultado ajustado?

-Hay que salir de la situación de confrontación y generar las condiciones necesarias para que todos podamos participar. Esto fue un desgaste muy fuerte porque no teníamos un poder económico para hacer el gremialismo que necesitábamos y teníamos una situación de virtualidad, producto de la pandemia, que nos distanció. Debemos ir a tocar con las manos al productor y escuchar sus problemas.

-¿Por qué hubo diferencias con Orlando Marino?

-No tengo muchas explicaciones: Los distanciamientos por la economía y la pandemia hizo que estuviéramos alejados de la posibilidad de hacer el gremialismo que correspondía e interactuar. Hay visiones diferentes que hacen que haya la expectativa de cubrir el mismo cargo, pero en definitiva hay una coincidencia en el objetivo. Hay un distanciamiento en la modalidad.

-Se le reclama muchas veces que está muy cercano a las preocupaciones de la zona núcleo. ¿Es así?

-Lo que sucede es que el dólar soja, sin querer, te mete en una discusión de pampa húmeda y de un producto vedette de la Argentina. Parece que lo único a lo que te dedicás es a esa coyuntura y no se visibiliza la pelea por el resto de las soluciones. La Mesa de Enlace es una herramienta para temas transversales, pero tenemos la independencia de hacer lo que creemos para los pequeños y medianos productores.

-¿Se prevé modificar el estatuto en cuanto al sistema electoral o la duración del mandato?

-Sí, siempre se habla. Tenemos un sistema electoral bastante antiguo, que valida o distorsiona la voluntad del distrito, mientras que ya deberían venir electos. En cuanto al proceso de renovación de presidente, debería haber un periodo de dos o tres años para dedicarse a la gestión gremial y no a la política interna.

-¿Qué le van a pedir al Congreso?

-Está la ley de semillas donde se debe resolver para que no haya contratos leoninos por su uso. Además, que haya una diferenciación con el pequeño y mediano productor para que pueda tener acceso a la tecnología y que no quede relegado. También la ley de arrendamiento y, un tema que no es del Congreso, la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Contaríamos con la posibilidad de un banco de tierra donde le daríamos las condiciones a quienes quieran ingresar, tener financiamiento y un presupuesto.