El Gobierno y las retenciones, de la batalla perdida a un llamado a la oposición

El Gobierno profundizó este jueves su discurso ambiguo sobre la posibilidad de aumentar las retenciones a la exportación de granos. En el mismo párrafo, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ponderó los derechos de exportación como "una herramienta clara" para combatir la suba de los precios de los alimentos, consideró que el debate es "una batalla perdida" y, por lo tanto, una "pérdida de tiempo” y también convocó a la oposición a "rever su posición" contraria a subir ese y cualquier otro impuesto.

“Lo que el Presidente dice y los ministros y yo sostenemos es que no hay que dar batallas perdidas, si en este momento la oposición, antes de que hubiera algún proyecto, encabeza un tractorazo. O la semana pasada, apenas el Presidente dijo algo al respecto, salieron todos en coro a decir que de ninguna manera que no iba a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo si ya la oposición está diciendo que no las votaría”, dijo la funcionaria durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada y dio a entender que el asunto era un caso cerrado para el Gobierno.

El viernes, Alberto Fernández había expresado abiertamente la necesidad de recurrir a esta alternativa como una herramienta destinada a tratar de frenar la inflación. Si bien el mandatario lo mencionó como un accionar posible, enseguida se escucharon las voces en contra de cualquier tipo de avanzada en este sentido. Incluso, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desestimó esta posibilidad.

“En este momento en que hay que desacoplar los precios locales de los internacionales, una de las herramientas que tenemos y tal vez una de las que se podría implementar más rápidamente son las retenciones, algo que se está llevando adelante en muchos países”, agregó, aunque enseguida insistió con que no están dadas las condiciones debido al rechazo opositor.

Sin embargo, en el mismo párrafo, la vocera dijo que el Ejecutivo insistirá con el asunto, ya que considera que las modificaciones en este impuesto constituyen un factor central para frenar la suba de precios.

“El Gobierno cree que las retenciones son una herramienta clara para desacoplar los precios y convoca a la oposición para que revea su posición y pueda sentarse a discutir el tema", convocó.

Entonces, ¿"batalla perdida", "pérdida de tiempo" y a otra cosa o convocatoria al debate con la oposición? ¿El Gobierno no sabe bien qué hacer o la confusión es la estrategia para dilatar, ganar tiempo y, mientras tanto, atender las demandas de la oposición interna kirchnerista, que reclama más retenciones, y dejar la pelota en la cancha de la externa, encarnada por Juntos por el Cambio?