Carlos Presti asumirá en el Ministerio de Defensa sin pasar a retiro en el Ejército

En la cúpula del gobierno de Javier Milei aseguraron este martes que Carlos Presti asumirá al frente del Ministerio de Defensa el próximo 10 de diciembre sin pasar a retiro en las Fuerzas Armadas , tal como se lo exigían algunos sectores de la oposición. Por el contrario, el designado ministro se resguardará bajo la figura de "pase a disponibilidad" que rige en la ley 19.101 .

De esta forma, Presti no se retirará de la fuerza, donde actualmente es jefe del Ejército. Lo que hará es ajustarse a uno de los artículos de la Ley para el personal militar, sancionada en 1971 durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse , por lo que, explican en la administración libertaria, una vez que jure en sus nuevas funciones "estará en una suerte de licencia" de su cargo militar.

"No tiene por qué pasar a retiro, no es cierto que lo impide la ley. Además, no es incompatible con el cargo y tampoco una ruptura del pacto democrático. Sólo estamos poniendo a un experto y especialista al frente de la defensa nacional", comentaban desde temprano en los pasillos de la Casa Rosada.

La posibilidad circuló luego de que distintas voces de la oposición e, incluso, de integrantes de las fuerzas, reclamaron el "inmediato" pase a retiro de Presti. El teniente general está al frente del Estado Mayor General del Ejército desde el 29 de diciembre del 2023, luego de un proceso de recambio de los altos niveles que supuso el pase a retiro de 22 oficiales superiores.

Sin embargo, la idea de la administración nacional es que el nuevo ministro jure en su nuevo cargo el próximo 10 de diciembre, cuando el actual titular de la cartera, Luis Petri , asuma su banca en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Mendoza. Se trata del primer militar que estará a cargo de Defensa desde el retorno de la democracia , en 1983.

Carlos Presti, el designado ministro de Javier Milei.

Javier Milei encabezó un acto junto al designado ministro

Este martes al mediodía, el jefe de Estado y el ministro saliente encabezaron en el primer piso de Casa Rosada una ceremonia de entrega de sables y ascensos de autoridades militares aprobadas por el Congreso. Como tercer figura central de la jornada, estuvo Presti, quien llegó al Gobierno auspiciado por la hermana del Presidente, la secretaria general Karina Milei.

La ceremonia, que se realizó en el Salón Blanco, incluyó la presencia del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

Con la llegada de Presti al Ejecutivo se espera que en los próximos días se anuncie una reestructuración profunda de todas las fuerzas. Con estos cambios, la Casa Rosada buscará desplazar a todos los integrantes de los cuerpos que tengan afinidad o diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien los hermanos Milei están enfrentados desde el inicio de la gestión.

También se prevé una reestructuración de buena parte de la cartera de Defensa. Con la salida de Petri, el nuevo ministro tendrá la potestad de elegir a todo su gabinete: "El Presidente le dio completa libertad para armar su equipo", sostuvieron en Balcarce 50.