GOBIERNO EN REFACCIÓN

Carlos Presti asumirá en el Ministerio de Defensa sin pasar a retiro en el Ejército

En la cúpula libertaria niegan que haya incompatibilidad de cargos y resaltan la trayectoria del ministro designado. Acto con Javier Milei y los cambios.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Carlos Presti, designado ministro de Defensa.

Carlos Presti, designado ministro de Defensa.

En la cúpula del gobierno de Javier Milei aseguraron este martes que Carlos Presti asumirá al frente del Ministerio de Defensa el próximo 10 de diciembre sin pasar a retiro en las Fuerzas Armadas, tal como se lo exigían algunos sectores de la oposición. Por el contrario, el designado ministro se resguardará bajo la figura de "pase a disponibilidad" que rige en la ley 19.101.

Notas Relacionadas
Karina Milei junto a Patricia Bullrich.
EL NUEVO CONGRESO

Bullrich acordó con Karina Milei: será jefa en el Senado, rompe el PRO en Diputados y Petri tendrá cargo

Por  Mauricio Cantando

De esta forma, Presti no se retirará de la fuerza, donde actualmente es jefe del Ejército. Lo que hará es ajustarse a uno de los artículos de la Ley para el personal militar, sancionada en 1971 durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, por lo que, explican en la administración libertaria, una vez que jure en sus nuevas funciones "estará en una suerte de licencia" de su cargo militar.

Los argumentos del gobierno para sostener a Carlos Presti en el Ejército

"No tiene por qué pasar a retiro, no es cierto que lo impide la ley. Además, no es incompatible con el cargo y tampoco una ruptura del pacto democrático. Sólo estamos poniendo a un experto y especialista al frente de la defensa nacional", comentaban desde temprano en los pasillos de la Casa Rosada.

La posibilidad circuló luego de que distintas voces de la oposición e, incluso, de integrantes de las fuerzas, reclamaron el "inmediato" pase a retiro de Presti. El teniente general está al frente del Estado Mayor General del Ejército desde el 29 de diciembre del 2023, luego de un proceso de recambio de los altos niveles que supuso el pase a retiro de 22 oficiales superiores.

multimedia.normal.bd7616baf79ea426.bm9ybWFsLndlYnA=
Carlos Presti, el designado ministro de Javier Milei.

Carlos Presti, el designado ministro de Javier Milei.

Javier Milei encabezó un acto junto al designado ministro

Este martes al mediodía, el jefe de Estado y el ministro saliente encabezaron en el primer piso de Casa Rosada una ceremonia de entrega de sables y ascensos de autoridades militares aprobadas por el Congreso. Como tercer figura central de la jornada, estuvo Presti, quien llegó al Gobierno auspiciado por la hermana del Presidente, la secretaria general Karina Milei.

La ceremonia, que se realizó en el Salón Blanco, incluyó la presencia del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

Con la llegada de Presti al Ejecutivo se espera que en los próximos días se anuncie una reestructuración profunda de todas las fuerzas. Con estos cambios, la Casa Rosada buscará desplazar a todos los integrantes de los cuerpos que tengan afinidad o diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien los hermanos Milei están enfrentados desde el inicio de la gestión.

También se prevé una reestructuración de buena parte de la cartera de Defensa. Con la salida de Petri, el nuevo ministro tendrá la potestad de elegir a todo su gabinete: "El Presidente le dio completa libertad para armar su equipo", sostuvieron en Balcarce 50.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1992318746204262821?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992318746204262821%7Ctwgr%5E5b8fe7f8fd623df307dfc479899bb744ceca4fae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fel-jefe-del-ejercito-reemplazara-luis-petri-defensa-y-la-dos-patricia-bullrich-asciende-seguridad-n5420370&partner=&hide_thread=false

Temas
Notas Relacionadas
el jefe del ejercito reemplazara a petri en defensa y la dos de bullrich asciende en seguridad
GOBIERNO EN REFACCIÓN

El jefe del Ejército reemplazará a Petri en Defensa y la dos de Bullrich asciende en Seguridad

Carlos Pestri será el sucesor del radical y, tal como se esperaba, Alejandra Monteoliva continuará al frente de la cartera que deja la senadora electa.
Javier Milei en un tanque de guerra durante un desfile militar en Buenos Aires.
DEMOCRACIA BAJO ATAQUE

Seis cañonazos al consenso del 83

El Gobierno socava el pacto que rige a la Argentina desde hace 42 años. Nunca Más a la memoria, fin al control civil de las Fuerzas Armadas y Malvinas, ¡afuera!

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El 30 de noviembre se cumplirán tres años desde que ChatGPT irrumpió en el mundo democratizando el acceso a la inteligencia artificial.
OPINIÓN

La nueva brecha digital

Por  Hernán Reyes
Endeudamiento: Axel Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos
TEMPORADA DE ROSCA

Endeudamiento: Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos

Por  Macarena Ramírez
Las CTA presionan para que la legislatura apruebe las leyes de Axel Kicillof
ARCAS FLACAS Y ROSCA

Las CTA meten presión a la Legislatura bonaerense para que le apruebe leyes a Kicillof

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos), en la misma sintonía.
PATIO TRASERO

Acuerdo con Estados Unidos: la economía del conocimiento espera multiplicar exportación de servicios

Por  Francisco Aristi