Las CTA meten presión a la Legislatura bonaerense para que le apruebe leyes a Kicillof

Las CTA presionan para que la legislatura apruebe las leyes de Axel Kicillof
A horas del tratamiento de los proyectos de presupuesto, endeudamiento y fiscal e impositiva enviados porAxel Kicillof a la Legislatura bonaerense, las dos CTA, lideradas por Roberto Baradel y Oscar De Isasi, emitieron un comunicado reclamándoles a los bloques que aprueben las iniciativas. Lo mismo había hecho un grupo de organizaciones políticas que apoyan al gobernador.
El texto va al hueso de la discusión con propios y ajenos: “Poner excusas, atar dicha aprobación a cargos en la Suprema Corte de Justicia, en el directorio del Banco Provincia, exigir un presupuesto inexplicable para el manejo de la Legislatura en tiempo de asfixia económica y financiera por parte de la Nación en contra de la provincia, demorar su aprobación o directamente no aprobarlas es ubicarse en el camino de las políticas de ajuste, entrega y desguace del Estado que ejecuta (el presidente, Javier) Milei”, dice el comunicado de las centrales obreras.
Baradel y De Isasi sostuvieron que resulta “imprescindible” que la Legislatura apruebe las leyes y avisaron que “en caso de no aprobarse las leyes provinciales mencionadas, convocamos a los respectivos plenarios de secretarias y secretarios generales para resolver acciones que garanticen el funcionamiento del Estado provincial y los derechos de los bonaerenses en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular”.