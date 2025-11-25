TEMPORADA DE ROSCA

Endeudamiento: Axel Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos

Es la diferencia entre lo que piden los territoriales y lo que ofrece el Gobierno. El reparto de cargos estaría acordado. Puja por la presidencia de Diputados.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Endeudamiento: Axel Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos

Endeudamiento: Axel Kicillof y los intendentes discuten por 140.000 millones de pesos

En la recta final de las negociaciones por los proyectos de presupuesto, endeudamiento y fiscal e impositivas que aguardan tratamiento en la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof y los intendentes discuten por una diferencia de 140.000 millones de pesos en el monto destinado a los municipios.

Notas Relacionadas
Endeudamiento: Axel Kicillof afirma que tiene todo encaminado con la oposición
¿SÓLO LE FALTA RESOLVER LA INTERNA?

Endeudamiento: Kicillof cree tener cerrada la negociación con la oposición

Por  Macarena Ramírez

Otros temas, como los cargos para el directorio del Banco Provincia y otros organismos del Estado estarían prácticamente cerrados, aunque faltan algunos nombres. A su vez, se avanza en la negociación por la presidencia de la Cámara de Diputados: el kirchnerismo y el Frente Renovador empujan para mantener el acuerdo de un año cada uno entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. La Provincia puso el nombre de Mariano Cascallares sobre la mesa.

El fondo para los intendentes

“Es muy probable que hoy en la comisión salga el endeudamiento y mañana, el paquete de las tres leyes. Hoy la discusión está centrada en los fondos para los municipios. Soy optimista”, afirmó a Letra P un legislador del oficialismo que no forma parte de las filas de Kicillof, pero que está en sintonía con lo que el Ejecutivo le dijo a este medio respecto del devenir de las negociaciones.

El Gobierno ya cedió en un primer pedido: el fondo será fijo y no estará atado a la deuda que tome la Provincia. Ahora el tema es de cuánto será ese fondo. La fuente detalló que la oposición había abierto la negociación con un pedido de 600 mil millones de pesos, muy lejos de los 160 mil millones que ofrecía el ejecutivo, que representaba el 8% del endeudamiento.

Intendentes en la legislatura bonaerense

“Ahora la oposición bajó a la mitad y está en 300.000 millones. El ejecutivo todavía está lejos de ese número, pero creo que se va a poder acordar, entre hoy y mañana, todavía hay tiempo”, indicó un legislador que está en la negociación.

Avances en los cargos del Banco Provincia y otros

Según adelanta el peronismo, la mayoría de los cargos ya está acordado. También que la discusión por las vacantes de la Suprema Corte bonaerense avanzará con la nueva conformación de la Legislatura, después del 10 de diciembre.

Habría un principio de acuerdo en la repartija de sillas en el directorio del Banco Provincia. Hay ocho lugares por ocupar: uno vacante por el fallecimiento de Mario Meoni, cinco prorrogados y dos que vencen el 1 de enero.

En ese marco, el acuerdo sería que queden una silla del directorio para el PRO, una para la UCR, una para un representante del bloque Unión y Libertad y los otros cinco para el peronismo, que debe repartirlos entre las tres tribus. El Frente Renovador y el kirchnerismo pretenden dos lugares cada uno.

Finalmente, sigue en negociación interna del peronismo quién presidirá desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados. Si bien Kicillof empuja a Cascallares para el puesto, el Frente Renovador y La Cámpora quieren mantener el acuerdo que rigió en 2014 y 2015, que establece una presidencia rotativa, de un año cada uno, con Dichiara y Guerrera ocupando el sillón. Ambos sectores quieren tenerlo en el próximo turno. El massismo argumenta que quisieran gestionar en un año que no fuera electoral, por eso piden la continuidad de Guerrera y que en 2027 sea el turno de Dichiara.

Temas
Notas Relacionadas
Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem.
DOS AÑOS NO ES NADA

Karina Milei avanza sobre Kicillof

Encabezará un acto en Mar del Plata la semana próxima y organiza otro para marzo. Invitados 100% violetas y la búsqueda de ganar Buenos Aires en dos años.
El gobernador Axel Kicillof y Alberto Sileoni. 
TEMPORADA DE CAMBIOS

Kicillof mueve el equipo: Flavia Terigi reemplazará a Alberto Sileoni en Educación

El gobernador enviará el pliego de la rectora de Universidad Nacional de General Sarmiento a la Legislatura. Apuesta a la continuidad en un contexto de cambios.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

La corrupción es tuya (imagen generada con inteligencia artificial).
LA QUINTA PATA

Corrupción y elecciones: el infierno es el otro

Por  Marcelo Falak
Javier Milei.
La posta del Congreso

Milei corre de atrás

Por  Mauricio Cantando
La CGT, en guardia frente a la reforma laboral. 
LETRA PEPE

Reforma laboral: sindicalismo en guardia

Por  Gabriela Pepe
El riesgo de que reviente la burbuja de la Inteligencia Artificial
ES LA ECONOMÍA

¿Y si estallan las burbujas?

Por  Esteban Rafele