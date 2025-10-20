Carlos Del Frade se hace fuerte en Rosario y confía en quedarse con la novena banca en Diputados

El comando de campaña del Frente Amplio por la Soberanía empieza a hablar de batacazo. La coalición de centroizquierda afronta la última semana de campaña con la convicción de que, apoyado en una buena performance en Rosario , Carlos Del Frade romperá el esquema de tercios en Santa Fe y llegará al Congreso de la Nación .

En el frente que integran Libres del Sur , el Partido Comunista y facciones alejadas de las conducciones de la UCR y el socialismo, entre otros, estiman que ninguno de los tres candidatos de las principales fuerzas, Provincias Unidas , Fuerza Patria y La Libertad Avanza , perforará el techo del 30% y que esto, apalancado por una buena elección en los grandes centros urbanos, favorecerá las chances de que Del Frade obtenga un lugar en el grupo de nueve diputados que arribará a la cámara baja en diciembre .

El comando de campaña del Frente Amplio por la Soberanía busca revalidar los 132.000 votos que el espacio obtuvo para la categoría de diputados provinciales en su debut electoral en 2023. Aquel año, con la boleta única, Del Frade cosechó el 7,62% de los votos de una elección que contó con una participación apenas por encima del 68% del padrón.

En la coalición también son conscientes de que su electorado comparte similitudes identitarias con otros frentes, especialmente con Fuerza Patria. Es por eso que creen que pueden pescar voluntades en el mismo estanque que el justicialismo . “Los votos que tenemos que ir a buscar son los de los peronistas", resumen en el comando de campaña.

Los números que mira Carlos Del Frade

Los frenteamplistas manejan la hipótesis de que Del Frade obtendrá el 8% de los votos el 26 de octubre y se convertirá en diputado nacional por primera vez en su historia. “Con ocho puntos entramos cómodos, con nueve ni hablar y con siete ya va a estar más difícil”, razonan altas fuentes de la coalición consultadas por Letra P.

FAS Carlos Del Frade junto a la diputada Claudia Balagué y el concejal rosarino Leonardo Caruana

El mismo cálculo optimista lleva a los referentes del espacio a considerar que Del Frade se quedaría con el octavo de los nueve escaños que el sistema D’Hont asignará tras la jornada electoral del domingo próximo. Según la misma aritmética, para que este escenario se materialice, es trascendental que ninguna de las tres fuerzas con mayor intención de voto se corte muy por encima de los 30 puntos. O también podría ocurrir que una de ellas se desinfle dejando lugar al experiodista rosarino.

Santa Fe y Rosario, las plazas que mayor ilusión despiertan en el FAS

Santa Fe y Rosario son las localidades más amigables con la candidatura de Del Frade. Así lo demuestran estudios que han evaluado la situación de ambas plazas. El Frente Amplio espera hacer una diferencia en los departamentos de las dos ciudades más importantes de la provincia, los cuales sumados concentran más del 50% del padrón. Además, buscan realizar una buena performance en San Lorenzo, distrito que aglutina casi un 6% sobre el total provincial.

El Frente Amplio por la Soberanía apuesta a consolidar una alternativa electoral de centroizquierda en la provincia de Santa Fe. Para el FAS, el sello distintivo del espacio lo define la agenda de temas que abordan sus referentes en la legislatura. El control de la hidrovía Paraná- Paraguay, la quiebra de la empresa Vicentín y las denuncias por asociaciones ilícitas ligadas al narcotráfico son tres de las banderas más emblemáticas que ha ondeado Del Frade en el último tiempo y sobre las que insiste durante esta campaña.