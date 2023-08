Caído del cielo: el evangelismo llegó para quedarse en la arena política

A quienes desde el evangelismo han optado por la misión político partidaria, Aciera les asegura oraciones, pero les recomienda: "No mezclar o confundir las funciones pastorales con la vocación por la cosa pública, siendo cuidadosos con la grey y respetando en todo las libertades y elecciones individuales de los creyentes".

No obstante, Aciera convocó el pasado domingo a las comunidades cristianas a rezar por las próximas elecciones nacionales, a fin de que –subrayaron- la ciudadanía tenga “la sabiduría necesaria” para elegir a sus autoridades de tal manera que “aquel adagio ‘vox populi, vox Dei’ sea expresado en las urnas”.

Candidatos de la provincia de Santa Fe firmaron el #CompromisoRosario donde el presidente de ACIERA @ChristianHooft participó de un panel junto a otras autoridades de la sociedad civil. Fue acompañado de @rafaelpedaceok, vicepresidente, el ps. @JlUrso del Consejo de Pastores. — ACIERA (@aciera_arg) August 8, 2023

Partidos propios y un triunfo mínimo sobre UxP

Menor suerte electoral ha tenido el evangelismo en su idea de crear partidos propios. Un ejemplo es el caso de UNO (Una Nueva Oportunidad), cuyas pastoras y pastores no han hecho elecciones buenas por afuera; por lo que han optado por sumarse a alianzas partidarias ya constituidas, en particular a la opositora JxC. La estrategia parecería estar dándoles resultados: ganan espacio, juegan políticamente en las internas y disputan lugares más importantes en las listas.

El pastor rosarino Walter Ghione, uno de los fundadores del espacio partidario evangélico, es la cara más visible de UNO. El diputado provincial santafesino apoyó recientemente a Maximiliano Pullaro en su postulación para la gobernación de Santa Fe. También fue quinto en la lista legislativa que encabezaba José Corral (Santa Fe Puede); pero el triunfo en la interna de la boleta que llevaba en primer lugar a la socialista Clara García (Adelante), lo relegó al decimosexto lugar en la tira de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Ayer estuvimos con @maxipullaro

y @ClaraGarcia_SF en la iglesia Jesucristo Rey de las Naciones de #CapitánBermúdez cuyo lema del año es #Avivamiento y #Conquista

¡Gracias por recibirnos y por la bendición a nuestras listas! — Walter Ghione (@WalterGhione) August 7, 2023

Ghione, que dice haber aportado con la dirigencia local nucleada en Uno Chubut al triunfo histórico de Ignacio Torres para llegar a la gobernación de Chubut; ahora respalda a una mujer de su espacio, Patricia Werenicz, quien se autodefine “evangelista practicante y militante antiabortista”. La dirigente ocupa el segundo lugar de la lista del larretismo para el Concejo Deliberante de Lanús que lleva como precandidatos a Ignacio Moroni para la intendencia y a Diego Santilli a la gobernación bonaerense en la interna de JxC.

El evangelismo también nutre con su dirigencia a Nueva Unión Celeste, otra agrupación surgida de la fusión de los partidos Celeste Provida y Nueva Unión Ciudadana y con buenos vínculos con el espacio libertario de Milei, aunque el 13 de agosto se presentará con una boleta sin rubro presidencial. La fórmula integrada por la activista católica antiaborto Ayelén Alancay y el dirigente autoproclamado “provida” Raúl Magnasco, va por el milagro de quedarse con la gobernación bonaerense para bloquear el segundo mandato de Axel Kicillof (UP).

En su corta vida partidaria, Nueva Unión Celeste ya ostenta un triunfo mínimo sobre UP, después de que se impuso en la disputa legal por el uso del pañuelo en el logo partidario y el color celeste en la boleta. El pleito lo dirimió el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal Electoral de La Plata, quien no dio lugar al planteo del oficialismo. “Había una clara intención política de no visibilizar a nuestro espacio”, dijo Alancay al conocer la decisión judicial que frenó lo que consideró “un intento de proscribirles el color celeste” por parte de UP.