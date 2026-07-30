Orrego suspendió su agenda internacional: regresa a San Juan para acompañar a las familias de la tragedia aérea
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, suspendió la misión oficial que desarrollaba en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a la provincia tras la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, donde perdieron la vida siete personas, entre ellas cuatro integrantes de la plana mayor del sistema de seguridad provincial.
La decisión fue adoptada este miércoles apenas se confirmó la magnitud del accidente, con el objetivo de acompañar personalmente a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, además de seguir de cerca la evolución de la investigación y las acciones que lleva adelante el gobierno provincial.
Mientras el mandatario regresa al país, la comitiva oficial que lo acompaña continuará con la agenda técnica prevista en el exterior para garantizar la continuidad de los compromisos institucionales asumidos durante la misión internacional.
La tragedia en San Juan
La caída de un helicóptero Bell 412EP que trasladaba a siete integrantes del operativo nacional de combate de incendios forestales hacia La Rioja se precipitó este miércoles en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto y no hubo sobrevivientes. La aeronave estaba contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
La tragedia, ocurrida durante un operativo vinculado a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, generó una profunda conmoción en San Juan. En ese marco, el gobierno provincial decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta y suspendió los actos oficiales de carácter festivo en homenaje a las víctimas.
El Ejecutivo provincial ratificó que todas las áreas del Estado continúan trabajando para brindar acompañamiento y contención a las familias en este momento de profundo dolor.