Buenos Aires: radicales, no rehenes

De cara a una nueva contienda electoral, la Unión Cívica Radical ( UCR ) tiene hoy una oportunidad histórica: convertirse en la alternativa transformadora y moderna que la Argentina necesita. Lejos de los populismos—sean de derecha o de izquierda—que representan dos caras de una misma moneda, el radicalismo puede y debe ofrecer un camino distinto. Como presidenta de la Juventud Radical en la provincia de Buenos Aires , me toca conducir en un escenario profundamente adverso. Vivimos una etapa donde la política parece derechizarse incluso más que la propia sociedad.

En este contexto, algunos sectores del partido intentan arrastrarnos hacia pactos con el mismo conservadurismo autoritario contra el que nacimos como fuerza política. Atados a una lógica de supervivencia, ciertos dirigentes -más preocupados por renovar sus bancas y mantener “la caja” que por construir desde ellas- pretenden empujar al radicalismo a alianzas con personas que no solo no piensan como nosotras, sino que también nos vapulean a nosotros y a nuestros grandes hombres y mujeres de nuestra historia.

Desde la comodidad de sus oficinas en La Plata, muchos se olvidan de lo esencial: que nuestra vocación es transformar, no acomodarnos. Frente a esto, la mayoría de nuestros intendentes, dirigentes territoriales y militantes resisten. No están dispuestos a ceder ante una fuerza política que no comparte nuestros valores democráticos ni nuestro compromiso con la justicia social. Y tienen razones de sobra: a pesar del recorte brutal en la coparticipación y de la parálisis de la obra pública, son los gobiernos locales los que, con enorme esfuerzo, siguen dando respuestas a sus comunidades.