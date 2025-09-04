Buenos Aires: ocho listas van por nueve bancas del Concejo de Cañuelas que controla Fassi

Ocho listas competirán por nueve bancas en el Concejo de Cañuelas.
La localidad bonaerense de Cañuelas, ubicada a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pondrá en juego este domingo nueve bancas del Concejo Deliberante. La Junta Electoral de la provincia oficializó ocho listas de concejales y consejeros escolares, mientras que la boleta del Partido Libertario fue excluida del distrito.
El municipio, comandado por la peronista Marisa Fassi, integra la Tercera sección electoral, done hay 5,1 millones de personas habilitadas para votar y se elegirán 18 representantes para la Cámara de Diputados. En la pelea regional se destacan cuatro candidatos entre los primeros puestos de las boletas: Santiago Mac Goey (Potencia), Evelyn Cantoni (Unión Liberal), Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria) y Leonardo Iturmendi (Somos Buenos Aires).
Un distrito en la Tercera sección
Cañuelas es uno de los 19 municipios que integran la sección. La ciudad, tradicionalmente vinculada a la producción agropecuaria y a la expansión urbana de la región metropolitana, se convirtió en terreno de disputa para oficialismo y oposición de cara a la renovación legislativa.
Entre las boletas oficializadas por la Junta Electoral se encuentran Fuerza Patria, Somos Buenos Aires, La Libertad Avanza, Potencia, Unión Liberal, Nuevos Aires, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) y el Frente Patriota Federal. Cada espacio presentó sus nóminas completas de concejales titulares, suplentes y consejeros escolares.
La particularidad estuvo en la exclusión del Partido Libertario, que sí fue autorizado a competir en otros distritos de la Tercera como Esteban Echeverría, La Matanza y Ezeiza.
Competencia local y proyección provincial
La contienda en Cañuelas combina la disputa local con la proyección seccional. El oficialismo peronista apuesta a sostener su representación, mientras que opositores como Mac Goey, Cantoni e Iturmendi buscan instalar sus nombres desde el ámbito municipal hacia la Legislatura bonaerense.
El escenario, con ocho listas en competencia, refleja la fragmentación política y la importancia de cada voto en una sección que puede definir el equilibrio de poder en la provincia de Buenos Aires.