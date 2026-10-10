Buenos Aires: Emmanuel Santalla, el candidato de CFK en Avellaneda

Fue Jorge Ferraresi el que puso el nombre de Emmanuel Santalla sobre la mesa como posible contrincante interno cuando dijo que “Cristina tiene su candidato en Avellaneda” . No se equiobacaba: el senador bonaerense y dirigente de La Cámpora buscará competir -si hay- en las PASO contra la intendenta, Magdalena Sierra, con aval de CFK .

Santalla forma parte del ala dura del cristinismo y se sienta en la mesa chica de La Cámpora. Milita fuertemente el Cristina Libre y es uno de los dirigentes que no tiene problemas a la hora de confrontar internamente con el gobernador, Axel Kicillof , o la dirigencia nucleada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuando hay diferencias.

Si bien hace años que sostiene el trabajo territorial en el distrito, en el último tiempo se lo vió más activo con recorridas en barrios e instituciones, reuniones con comerciantes y el impulso a diferentes proyectos para el distrito.

Aunque su nombre estaba entre los posibles candidatos para disputar la intendencia, fue Ferraresi quien lo puso en boca de todos cuando aludió a Santalla, sin nombrarlo, en un plenario en Vicente López.

"En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria, y la verdad es que Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca, no me llamó nunca más”, fue la declaración que levantó polémica, en la que introdujo al dirigente camporista: "En Avellaneda (CFK) ya tiene otro candidato, y está bien que lo tenga”.

El ala dura del kirchnerismo

Santalla es parte de las figuras que más cerca está de Máximo Kirchner; junto a Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, integra el ala dura de la agrupación. En la previa de cada elección son los que montan la foto que se convirtió en cábala del sector que no tiene problema en confrontar con Kicillof.

Semanas atrás, Santalla hizo un video en el que le habla directo al gobernador y le reclama que el ejecutivo provincial no implementa la ley de su autoría -aprobada hace un año- que prohíbe el uso de celulares en las escuelas.

Contamos con usted, señor gobernador. https://t.co/Kgei6d5RTO — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) September 22, 2026

Ese kirchnerismo duro le da un plus en Avellaneda. Si bien Ferraresi tiene consolidado el poder político y electoral en el distrito, en la próxima elección él no será candidato, sino su esposa y actual intendenta, Magdalena Sierra.

Pero además, Avellaneda se destaca por tener un importante caudal de votos kirchnerista y particularmente cristinista. Durante mucho tiempo, con Ferraresi a la cabeza, el distrito era denominado “la cuna de la resistencia”, por lo que es difícil para el votante peronista entender o digerir una pelea con la expresidenta. Es ahí donde Santalla podría encontrar un importante caudal electoral.

Presencia territorial

El senador viene intensificando sus recorridas y actividades en el distrito. Se reúne con vecinos y vecinas en centros de jubilados, comedores, o diferentes entidades. Además, viene caminando los centros de las distintas localidades para reunirse con comerciantes.

Días atrás estuvo en Villa Tranquila con el Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, y el presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús, Gabriel Vitale, para firmar un convenio que busca mejorar el acceso a la justicia en los barrios.

Además, se reunió con trabajadores de aplicaciones y después presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para crear una Red de Estaciones Municipales de Descanso. Junto a su par del Senado bonaerense, Sergio Berni, se reunió con el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, para abordar los temas de la universidad. Ya está en carrera, con aval de CFK.