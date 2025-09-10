Héctor Gay está de regreso: banca en Diputados y la mira puesta en Bahía Blanca 2027

Héctor Gay está de regreso. Después de un tiempo alejado de la política, el dos veces intendente de Bahía Blanca aceptó sumarse en tercer lugar a la lista seccional de La Libertad Avanza y en diciembre volverá a la Legislatura bonaerense , desde donde empezará a recorrer el camino para la gran pelea 2027 por la sucesión de Federico Susbielles .

El triunfo libertario del domingo pasado en la Sexta sección le aseguró la banca al ex jefe comunal bahiense, que hizo una campaña silenciosa pero efectiva, cuerpo a cuerpo, aprovechando su enorme capital político en una región donde es ampliamente reconocido por sus 30 años como locutor y conductor en LU2 Radio Bahía Blanca .

La vuelta de Gay a la Legislatura después de más de una década -fue diputado provincial entre 2013 y 2015- no fue sencilla. El ex intendente alineado políticamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich mantuvo una pulseada subterránea pero inocultable con el que fue elegido como principal referente libertario en Bahía Blanca por Sebastián Pareja y Karina Milei, Oscar Liberman , que encabezó la lista. Los dos aparecen ahora en línea de colisión en la carrera por la intendencia bahiense 2027.

La decisión de Gay de aceptar el tercer lugar no fue casual. Correrse de la pelea por encabezar la nómina fue una jugada estratégica que le permite regresar a la arena política sin generar ruidos internos innecesarios, en un momento donde las tensiones libertarias están al rojo vivo. "Fue un pedido de Patricia [Bullrich] y de gente que me ha acompañado en estos años", explicó durante la campaña, dejando en claro que su regreso respondió a una convocatoria del sector bullrichista dentro de la alianza.

El triunfo libertario en la Sexta sección

Con LLA llevándose 5 de las 11 bancas en juego (frente a 4 del peronismo y 2 de Somos Buenos Aires), Gay se convierte automáticamente en uno de los nombres más fuertes para disputar la intendencia bahiense en 2027. Su perfil de gestor experimentado, sumado a su llegada territorial, lo posiciona como una alternativa sólida frente a Susbielles, que deberá enfrentar el desgaste propio del ejercicio del poder y los efectos de las dos catástrofes climáticas que golpearon a la ciudad.

Para el ex intendente, este no será su primer paso por la Cámara de Diputados provincial. Entre 2013 y 2015 ya ocupó una banca, llegando casi como un outsider de la mano de Francisco de Narváez. Desde esa posición, y siendo prácticamente un desconocido en la política partidaria, logró dar el salto al municipio bahiense, que gobernó durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2023.

Adentro de LLA

"Mi idea es aportar un granito de arena para la recuperación de Bahía Blanca y la zona en tiempos tan difíciles, y también defender ideas en las que creo absolutamente, que el presidente Milei lleva adelante con coraje y valentía", dijo Gay al confirmar su candidatura, marcando desde el inicio su adhesión al proyecto libertario.

Esa adhesión se profundizó después de las elecciones del domingo, cuando el dirigente bahiense fue contundente sobre el futuro del PRO y su alianza con LLA. "El PRO está en una fase casi de extinción, no sé que va a pasar ahora", reconoció sin vueltas en declaraciones posteriores a los comicios. Y agregó: "No tenemos demasiada alternativa, porque cuando uno ve las cabezas del peronismo que hoy está ganador en la Provincia es la misma gente de siempre, no hay una renovación que te genere esperanza".

Línea de colisión con Liberman

La línea de colisión con Liberman, sin embargo, es innegable. Más allá de convivir en la misma lista, las diferencias entre ambos dirigentes son evidentes: mientras el economista libertario fue muy crítico de la gestión de Gay como intendente ("me parece una gestión malísima"), el ex jefe comunal mantiene un perfil más moderado y dialoguista. Pero Gay parece decidido a no entrar en polémicas estériles. A diferencia de Liberman, Gay cuenta con un alto nivel de conocimiento e imagen positiva que se construyó durante décadas en los medios locales y la gestión.

El regreso de Gay a la Legislatura bonaerense llega en un momento clave para Bahía Blanca. La ciudad atraviesa una etapa compleja, marcada por las secuelas de las inundaciones y los desafíos económicos que enfrenta la gestión de Susbielles. En ese contexto, el ex intendente se posiciona como una alternativa de experiencia y gestión, con el respaldo de un espacio político que acaba de demostrar su fortaleza en las urnas.