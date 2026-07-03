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ARDEN LOS CONCEJOS DELIBERANTES

Crece la interna de La Libertad Avanza en Buenos Aires: se rompen los bloques en Quilmes y Tres Arroyos

Dirigentes pegaron el portazo desafiando la conducción de Karina Milei y Sebastián Pareja, quienes no quieren librepensadores. El factor Massa.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Ricardo Rij abandonó la bancada libertaria en Quilmes&nbsp;

Ricardo Rij abandonó la bancada libertaria en Quilmes 

La Libertad Avanza vuelve a sufrir rupturas en la provincia de Buenos Aires, producto de una interna que crece en los municipios entre los espacios que responden a Karina Milei y sectores que resisten a su jefatura. Cada caso suma particularidades propias del distrito, aunque en casi todas las situaciones surgen diferencias que terminan con fugas en los Concejos deliberantes.

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Juan Rubinacci

Los últimos casos de Quilmes y Tres Arroyos, donde se rompieron las bancadas libertarias, son un síntoma de un escenario diverso, según la realidad de cada municipio. A su vez, el Frente Renovador asoma en la escena para capitalizar algunos de esos movimientos.

Las nuevas fisuras se sumaron a la salida que se había producido a fines de 2025 en La Matanza, cuando la concejala Leila Gianni rompió con el espacio libertario. Aunque cada distrito presenta una dinámica propia, todas las situaciones exponen las tensiones que atraviesa al armado bonaerense de LLA, dividido entre el sector alineado con el diputado y armador karinista Sebastián Pareja y dirigentes provenientes de otros recorridos políticos.

Quilmes: el portazo del jefe de bloque

El presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante de Quilmes, Ricardo Rij, abandonó la bancada y conformó el monobloque Renovación Quilmeña, un espacio que quedó alineado con el Frente Renovador.

Ricardo Rij, ahora en el Frente Renovador.

Ricardo Rij, ahora en el Frente Renovador.

Según pudo saber Letra P, Rij mantuvo contactos previos con legisladores de la Tercera Sección Electoral y con el propio Sergio Massa antes de formalizar su salida. Entre los argumentos que circulan para explicar la ruptura aparecen las diferencias con los coordinadores libertarios Fabricio Martínez y Estefanía Albasetti, además del malestar por el funcionamiento interno del espacio.

La decisión tuvo un impacto adicional porque apenas un mes antes Rij había asumido la presidencia del bloque en reemplazo de Albasetti, en medio de una fuerte crisis organizativa dentro del armado quilmeño.

Con esta salida, LLA quedó reducida a cuatro concejales en el distrito gobernado por la intendenta Mayra Mendoza. En el oficialismo estiman que el nuevo monobloque mantendrá una relación de diálogo con el peronismo local y acompañará las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo municipal.

La nota presentada por el exjefe del bloque de La Libertad Avanza.

La nota presentada por el exjefe del bloque de La Libertad Avanza.

Otra fractura libertaria en Tres Arroyos

En Tres Arroyos, la concejala Vanesa Piaquadio, electa en las elecciones provinciales de 2025 como segunda candidata de la lista encabezada por Ignacio Schenna, fue desplazada del bloque de LLA por diferencias políticas que la conducción califica como irreconciliables.

La ruptura terminó de quedar expuesta cuando la concejala respaldó públicamente la propuesta de reorganización administrativa presentada por el intendente Pablo Garate, un gesto que la diferenció del resto de la oposición.

En ese distrito convivían dirigentes provenientes del PRO con referentes libertarios que integraron la alianza con LLA. Advierten que la edil fue desplazada de la bancada.

Vanesa Piaquadio, desplazada del bloque La Libertad Avanza.

Vanesa Piaquadio, desplazada del bloque La Libertad Avanza.

El massismo asoma

Las rupturas coinciden con distintos movimientos políticos protagonizados por referentes cercanos a Massa. Además del regreso de Rij al Frente Renovador, en el sur bonaerense cobró relevancia un encuentro entre el intendente vecinalista -massista- de Villarino, Carlos Bevilacqua, y el diputado provincial de LLA, Oscar Liberman.

Según fuentes políticas de la región, ambos mantuvieron reuniones para analizar la situación de la Sexta Sección Electoral. Esos encuentros también se produjeron después de que Liberman se reuniera con el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, otro jefe comunal cercano a Sergio Massa.

Carlos Bevilacqua y Oscar Liberman.

Carlos Bevilacqua y Oscar Liberman.

Las reuniones generaron malestar dentro de la conducción bonaerense de LLA por el mitin entre Liberman y Garate, que se dio poco tiempo después de que el jefe comunal denunciara a la coordinadora de la Sexta, Franca Grippo. Hay dirigentes que vinculan esa situación a la pérdida de influencia de Liberman en la Cámara de Diputados bonaerense, donde finalmente no integró comisiones como Asuntos Agrarios y Presupuesto, en las que figuraba de manera preliminar.

Aunque cada episodio responde a realidades locales diferentes, las sucesivas rupturas vuelven a exponer las dificultades de LLA para sostener la cohesión de su estructura territorial en Buenos Aires, mientras sectores del peronismo observan una oportunidad para ampliar su capacidad de diálogo con dirigentes que comenzaron a alejarse del espacio libertario.

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