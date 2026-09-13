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Recaudación en Buenos Aires: los ingresos siguen debajo de la inflación, aunque la caída se modera

Los recursos nacionales disminuyeron 1% y los tributos provinciales, 2,5%. El desplome del impuesto automotor, dato de la economía que no arranca.

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
Axel Kicillof y Pablo López, equilibristas de los recursos en Buenos Aires.

Axel Kicillof y Pablo López, equilibristas de los recursos en Buenos Aires.

La inflación vuelve a aparecer como el condicionante de las cuentas bonaerenses: en los primeros siete meses de 2026, los recursos de Buenos Aires cayeron 1,7% en términos reales respecto del mismo período del año pasado. Una caída moderada, en la que el retroceso de los recursos de origen provincial incide más que la merma de las transferencias nacionales.

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Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak
El dato surge de un nuevo informe fiscal sobre los recursos bonaerenses elaborado por el exsenador provincial Marcelo Daletto con números del Ministerio de Economía. El trabajo analiza las dos principales fuentes de financiamiento de la provincia y muestra que, entre ambas, ingresaron 19,9 billones de pesos hasta julio.

Pero, mientras que las transferencias nacionales bajaron 1% real, los recursos de origen provincial perdieron contra la inflación con un retroceso de 2,5% real. Entre los factores que lo explican, aparece la caída estrepitosa del impuesto automotor, con 20,5% en términos reales en los primeros siete meses. Un reflejo directo del impacto de la recesión económica en el bolsillo de los contribuyentes.

La inflación les gana a todos

En términos nominales, los recursos de Buenos Aires crecieron 30,7%, pero quedaron por debajo de una inflación promedio de 33%. La pérdida no se explica solamente por lo que recauda la Provincia. Los recursos de origen nacional también retrocedieron, aunque algo menos: tuvieron una caída real de 1%. En total, los envíos automáticos considerados en el informe sumaron $10,11 billones y representaron poco más de la mitad de los ingresos analizados.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, apuntó contra la pérdida real de recursos coparticipables "agravada por el retiro del Estado nacional de sus funciones". El ministro de Axel Kicillof sostuvo que "el recorte unilateral y sostenido de las transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, las llevó a valores prácticamente insignificantes. En términos reales, estas transferencias cayeron 86% respecto de los valores previos".

No obstante, los recursos propios de Buenos Aires tuvieron un desempeño algo peor en el período analizado. La Provincia recaudó $9,82 billones a través de sus impuestos durante el período, un 29,4% más que un año atrás en términos nominales. Pero cuando se descuenta el efecto de la inflación, aunque no surge un derrumbe, la cuenta da una caída de 2,5%.

Automotor, el dato de la economía que no arranca

El caso más contundente es el impuesto Automotor. La recaudación por ese tributo cayó 20,5% en términos reales en los primeros siete meses y pasó a representar apenas el 4,4% de los recursos tributarios provinciales, contra el 5,4% que explicaba un año atrás.

Es, entre los principales impuestos bonaerenses, el retroceso más fuerte. Casi una señal del comportamiento de los contribuyentes mientras la actividad económica sigue sin recuperar el terreno perdido: muchos propietarios de vehículos dejan de pagar la patente en término y eligen regularizar la deuda recién al momento de vender el auto.

Ingresos Brutos, la principal fuente de recursos propios, tampoco logró ganarle a los precios. Aportó $7,49 billones y explicó el 76,3% de la recaudación, pero registró una baja real de 2,3%. Sellos, por su parte, cayó 8,7%.

La excepción fue el Inmobiliario. La Provincia recaudó $640.000 millones por ese impuesto y consiguió un crecimiento real de 16% respecto de los primeros siete meses de 2025. Su participación dentro de la recaudación también aumentó: pasó de 5,6% a 6,5%.

La pesada herencia: los títulos de Vidal

La Provincia no solo tiene que sostener el funcionamiento del Estado con ingresos que pierden contra la inflación. También debe afrontar compromisos financieros importantes.

En el actual contexto de recesión y caída real de los recursos coparticipables, la administración de Kicillof desembolsó unos US$417 millones para cancelar un vencimiento de deuda correspondiente a títulos emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal.

 La operación se realizó con recursos propios de la provincia, sin solicitar financiamiento, giros extraordinarios ni autorizaciones al Gobierno Nacional de Javier Milei.

Sumando los pagos de marzo y septiembre, la provincia destinó un total de US$ 841,5 millones al cumplimiento de su deuda externa durante este ejercicio.

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