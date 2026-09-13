Recaudación en Buenos Aires: los ingresos siguen debajo de la inflación, aunque la caída se modera

La inflación vuelve a aparecer como el condicionante de las cuentas bonaerenses: en los primeros siete meses de 2026, los recursos de Buenos Aires cayeron 1,7% en términos reales respecto del mismo período del año pasado. Una caída moderada, en la que el retroceso de los recursos de origen provincial incide más que la merma de las transferencias nacionales.

En términos nominales, los recursos de Buenos Aires crecieron 30,7%, pero quedaron por debajo de una inflación promedio de 33%. La pérdida no se explica solamente por lo que recauda la Provincia. Los recursos de origen nacional también retrocedieron, aunque algo menos: tuvieron una caída real de 1%. En total, los envíos automáticos considerados en el informe sumaron $10,11 billones y representaron poco más de la mitad de los ingresos analizados.

PBA: CAEN LOS RECURSOS, PERO NO ES PARA TANTO Nuevo informe: a julio de 2026 los ingresos de la Provincia caen 1,7% real. Nación giró 1,0% y la recaudación provincial perdió 2,5% contra la inflación. Abro hilo con el detalle #PBA

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López , apuntó contra la pérdida real de recursos coparticipables "agravada por el retiro del Estado nacional de sus funciones". El ministro de Axel Kicillof sostuvo que "el recorte unilateral y sostenido de las transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, las llevó a valores prácticamente insignificantes. En términos reales, estas transferencias cayeron 86% respecto de los valores previos".

El 2026 continúa signado por la pérdida real de recursos coparticipables, agravada por el retiro del Estado nacional de sus funciones.



En el acumulado a agosto, los recursos de origen nacional para las provincias y CABA cayeron -2,1% vs. 2025 y se mantienen -12,1% contra 2023 pic.twitter.com/A0CuDONKkH — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) September 5, 2026

No obstante, los recursos propios de Buenos Aires tuvieron un desempeño algo peor en el período analizado. La Provincia recaudó $9,82 billones a través de sus impuestos durante el período, un 29,4% más que un año atrás en términos nominales. Pero cuando se descuenta el efecto de la inflación, aunque no surge un derrumbe, la cuenta da una caída de 2,5%.

Automotor, el dato de la economía que no arranca

El caso más contundente es el impuesto Automotor. La recaudación por ese tributo cayó 20,5% en términos reales en los primeros siete meses y pasó a representar apenas el 4,4% de los recursos tributarios provinciales, contra el 5,4% que explicaba un año atrás.

Es, entre los principales impuestos bonaerenses, el retroceso más fuerte. Casi una señal del comportamiento de los contribuyentes mientras la actividad económica sigue sin recuperar el terreno perdido: muchos propietarios de vehículos dejan de pagar la patente en término y eligen regularizar la deuda recién al momento de vender el auto.



Ingresos Brutos, la principal fuente de recursos propios, tampoco logró ganarle a los precios. Aportó $7,49 billones y explicó el 76,3% de la recaudación, pero registró una baja real de 2,3%. Sellos, por su parte, cayó 8,7%.

La excepción fue el Inmobiliario. La Provincia recaudó $640.000 millones por ese impuesto y consiguió un crecimiento real de 16% respecto de los primeros siete meses de 2025. Su participación dentro de la recaudación también aumentó: pasó de 5,6% a 6,5%.

La pesada herencia: los títulos de Vidal

La Provincia no solo tiene que sostener el funcionamiento del Estado con ingresos que pierden contra la inflación. También debe afrontar compromisos financieros importantes.

En el actual contexto de recesión y caída real de los recursos coparticipables, la administración de Kicillof desembolsó unos US$417 millones para cancelar un vencimiento de deuda correspondiente a títulos emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal.



La operación se realizó con recursos propios de la provincia, sin solicitar financiamiento, giros extraordinarios ni autorizaciones al Gobierno Nacional de Javier Milei.



Sumando los pagos de marzo y septiembre, la provincia destinó un total de US$ 841,5 millones al cumplimiento de su deuda externa durante este ejercicio.