Axel Kicillof se planta en la pulseada con un gremio docente y dispone conciliación obligatoria al paro

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, justificó a través de un comunicado de prensa que la oferta rechazada “no alcanza a cubrir el deterioro salarial que viene sufriendo la planta laboral desde hace meses” y remarcó: “Siempre valoramos el diálogo y entendemos las dificultades de la Provincia, pero los trabajadores necesitamos de manera urgente recomponer nuestro salario y la última propuesta no da respuesta a esa demanda”.

Antes de dictar la conciliación, el gobierno había anunciado que descontaría el día a los docentes que se adhirieran a la medida de fuerza. La decisión fue comunicada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, en una conferencia de prensa en la que fue al choque con la FEB, al destacar que hubo "entendimiento con la mayoría de los sindicatos".

A la polémica se sumó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que dijo que la provincia hace “esfuerzo tremendo para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores provinciales” y habló de la FEB como "un gremio que no es representativo del conjunto". "Lo importante es lo del conjunto y no de una pequeña parte no representativa, no solo de los trabajadores estatales ni siquiera ni de los trabajadores docentes”, afirmó.