Axel Kicillof se mira en el espejo de Brasil: polarización y oficialismos en baja

El golpe que le acestó al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil la victoria de Flavio Bolsonaro sobre Lula da Silva en primera vuelta , lo sintió el peronismo en Argentina. En el equipo de Axel Kicillof, no obstante, al mirarse en el espejo del país vecino hacen una lectura optimista que prroyectan a 2027.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, analizó que la polarización extrema fue una de las principales características de la elección en Brasil y que esa misma tendencia se dará en el país en 2027 entre Javier Milei y el candidato o candidata del peronismo; Kicillof, a ojos del MDF .

Además, planteó que el otro fenómeno consolidado en los comicios de este domingo es que los que pierden son los oficialismos, más que el peso de las victorias de la derecha, pese a que el mapa de Latinoamérica se tiñe de azul con amigos de Donald Trump, quien tendrá que enfrentar su propia contienda el próximo 3 de noviembre. El resultado generó, a su vez, un dilema en la Casa Rosada .

Bianco analizó el escenario de Brasil, donde Lula, uno de los mayores potenciales socios que podría tener Kicillof en caso de llegar a la presidencia, recibió un duro golpe difícil de revertir en el balotaje que se realizará el próximo 24 de octubre.

El ministro de Gobierno y exvicecanciller de CFK, planteó que al igual que en “América en general y en Europa”, lo que se vio este domingo fue una polarización muy fuerte. “Las sociedades están totalmente polarizadas”, afirmó para luego desmarcarse de las voces que creen en terceras vías: "Me animo a decir que es lo que va a pasar el año próximo en Argentina”.

“No, haciendo un análisis político desapasionado, no veo espacio para terceras fuerzas”, afirmó Bianco para luego insistir en que “va a haber un proceso de polarización muy similar al que se produjo en Brasil, en Colombia, etcétera”.

No ganan las derechas, pierden los oficialismos

A su vez, Bianco se inclinó por el análisis que indica que el proceso que se está viviendo en Latinoamérica no está tan vinculado a un crecimiento de las opciones de derecha sino que tiene que ver con las derrotas de oficialismos que no pueden satisfacer las demandas de sus electorados.

En esa línea argumentó que hicieron un “estudio amplio sobre democracias en occidente” y de allí se desprende que “la grandísima mayoría de las elecciones son ganadas por oposiciones”. “Les cuesta muchísimo a los oficialismos ganar una elección, volver a mantener el mismo proyecto, con el mismo candidato o con un candidato del mismo partido”, aseguró.

Para sostenerlo aportó un dato de Sudamérica: desde 2018 a la fecha se produjeron 21 elecciones a presidente en los 10 países, y en 18 ganaron las oposiciones. Bianco considera que eso se da porque “los oficialismos no pueden satisfacer las demandas sociales, sean de derecha, de centro, progresistas, de izquierda, de ultraderecha”.

El fracaso de las encuestas

Finalmente, Bianco marcó “el fracaso de las encuestas”. “La grandísima mayoría, salvo excepciones, mostraban que en primera vuelta ganaba por distintas proporciones, por 4, por 5, por 3, por 2, por 6 puntos. Iba a ganar Lula es un nuevo fracaso de las encuestas que se verifica en cada una de las elecciones que hay en todos lados”, afirmó.

En ese sentido, dijo que su sector no está haciendo sondeos electorales. Consideró que a esta altura son “totalmente prematuras”, que además “muchas veces están manejadas” y que “terminan siendo instrumentos de manipulación política”.

“Dadas las circunstancias y dados los resultados de las encuestas, me preocuparía más que nos den bien, porque después le pifian”, dijo para terminar marcando que no hay que darles “mucha bolilla, sobre todo de manera tan prematura”.