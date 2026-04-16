Campaña for export: quiénes arman la agenda internacional de Axel Kicillof

Con su participación en la Movilización Progresista Mundial, que se celebra en España, Axel Kicillof dio un nuevo paso en la construcción de su agenda de reuniones internacionales, que ya incluyó viajes a México, Uruguay, Brasil y el Vaticano, y buscan consolidarlo como candidato presidencial para 2027.

El gobernador bonaerense viajó a Madrid acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , su asesora en temas internacionales, Cecilia Nicolini y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey . Los dos primeros son los encargados de cerrar la agenda internacional del gobernador, que por ahora está orientada a los contactos con líderes progresistas del mundo hispanoamericano.

Bianco, mano derecha del gobernador y hombre de su absoluta confianza, tiene experiencia en relaciones internacionales. En 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , ingresó a trabajar en la Cancillería de la mano de Cecilia Nahón , quien luego fuera embajadora en Estados Unidos y directora en el Banco Mundial.

Más tarde, en el segundo gobierno de CFK, Bianco continuó su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores como subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial y, más tarde, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Desde ese lugar participó de las negociaciones por el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur.

Nicolini, por su parte, estudió en la Universidad de Harvard y luego trabajó durante 15 años en España y distintos países de América Latina. Fue una de las armadoras del Grupo de Puebla , el foro que reúne a líderes progresistas de la región, y del que formó parte Alberto Fernández junto a Luiz Inácio Lula da Silva , Ernesto Samper , Evo Morales, Rafael Correa , José Pepe Mujica , Marco Enriquez-Ominami y otros referentes de centroizquierda.

GejZo2VWsAAsXCj Cecilia Nicolini.

En 2019, tras la fundación del Grupo Puebla, Nicolini volvió a Argentina en 2019 para sumarse a la campaña de Fernández como pieza clave en materia de política exterior. Acompañó al expresidente a varios de sus viajes, reuniones bilaterales con otros mandatarios y participación en foros internacionales y fue secretaria de Cambio Climático. A fines de 2023 asumió como diputada del Parlasur y poco después se sumó al equipo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeña como asesora en política internacional.

Axel Kicillof y la contracara de Javier Milei

Desde que fue reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires y empezó a perfilarse como precandidato presidencial, Kicillof se posicionó también en el ámbito internacional como contracara de Javier Milei, que decidió dejar vacante el espacio de las relaciones bilaterales con líderes progresistas de países históricamente socios de la Argentina.

El caso más notable es el de Brasil, primer socio comercial del país al que Milei decidió ignorar por su enfrentamiento personal e ideológico con Lula da Silva. Decidido a ayudar al peronismo, el brasileño recibió a Kicillof en Brasilia en agosto de 2024, cuando el gobierno de Milei recién había comenzado. Hablaron de inversiones, comercio y cooperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1586855626902306821&partner=&hide_thread=false Felicitaciones al pueblo brasileño. Felicitaciones al presidente electo @LulaOficial .

Ahora sí, se hizo justicia. ¡Viva Lula! ¡Viva Brasil! pic.twitter.com/3q9eVS6BVL — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 30, 2022

Dos meses antes, Kicillof había conseguido una foto de alto impacto en el Vaticano, donde fue recibido por el papa Francisco, que también mantenía una relación tensa con Milei. El gobernador viajó acompañado por Bianco y por la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. El contenido de la reunión se mantuvo en secreto, pero el gesto político fue elocuente, con una imagen del Papa sonriente y animado junto a Kicillof.

Ese mismo año, en octubre, el gobernador viajó a México para participar de la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta. La mexicana, que goza de una enorme popularidad en su país, tampoco tiene vínculo con Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuerzaPatria26O/status/1971202895854043159&partner=&hide_thread=false En todos lados la pelea es la misma: derecha o derechos. Tenemos que SUMAR FUERZAS en defensa de la democracia y a favor de un futuro con paz y justicia social para todos los pueblos. @LulaOficial + @GabrielBoric + @sanchezcastejon + @OrsiYamandu + @Kicillofok pic.twitter.com/jQ9ygvM5mo — Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires (@FuerzaPatria26O) September 25, 2025

En septiembre de 2025, después del triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Kicillof viajó a Nueva York para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica junto a presidentes, representantes parlamentarios y dirigentes políticos de distintas partes del mundo. Entre los asistentes estuvieron el expresidente de Chile, Gabriel Boric, y los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España).

Ya este año, Kicillof cruzó el Río de la Plata para visitar a Orsi en Uruguay, donde también se reunió con el exministro de Hacienda de Brasil Fernando Haddad. Con Lula y Sánchez volverá a verse en España, en el marco de la Movilización Progresista Mundial.