Axel Kicillof pintó un panorama oscuro: solo repartirá más fondos a municipios si Milei paga lo que debe

Axel Kicillof reunió a sesenta y dos intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires para exponer el oscuro panorama económico que atraviesan las arcas bonaerenses, jaqueadas por el ajuste y la baja en la recaudación, debido a las políticas económicas implementadas por Javier Milei ,.

Varios de los intendentes presentes -todas las tribus peronistas y radicales que acompañaron el reclamo - manifestaron en diálogo con Letra P que los municipios también están atravesando una situación muy delicada en lo económico. No obtuvieron grandes compromisos por parte de gobernador, aunque sí aseguró que, pese a las dificultades, el 30 de abril transferirá la primera cuota del fondo municipal creado por ley en el presupuesto.

Además, prometió coparticipar los fondos que recupere de la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia, pero para eso, cada municipio deberá comprometerse con el reclamo a través de una adhesión.

El ministro de Economía, Pablo López , fue el encargado de explicar cuál es la situación económica en la provincia de Buenos Aires. El funcionario dijo que “es muy delicada” y que “está empeorando mes a mes”. Dio números de la caída de la actividad económica, del empleo, el consumo y la situación de endeudamiento de las familias y agregó que “la recaudación está en caída libre”.

En ese marco, detalló que en febrero la recaudación nacional cayó un 10% en términos reales interanual, y que este es el séptimo mes consecutivo de caída. “Uno de los principales objetivos de este encuentro es alertar sobre lo que está pasando con la recaudación”.

El ministro marcó que “en febrero todas las provincias más la Ciudad de Buenos Aires recibieron casi medio billón de pesos menos” y que en la provincia de Buenos Aires fueron 100 mil millones menos, lo que conlleva una reducción a su vez en la coparticipación a los municipios.

Lopez sostuvo también que “en promedio se perdieron 250 mil millones mensuales de recursos tributarios nacionales y provinciales”, lo que significó desde el inicio del gobierno de Milei una pérdida de 6,6 billones solo por baja de la recaudación. En esa línea, el cálculo es que los municipios perdieron 1 billón de pesos de fondos coparticipables.

“No tenemos perspectivas de que esto vaya a cambiar”, dijo y agregó: “Estamos haciendo los mejores esfuerzos, pero sepamos todos que la situación es extremadamente compleja y mes a mes vemos con extrema preocupación que no hay ningún cambio; al contrario, se agrava cada vez más”.

PPT SITUACIÓN FISCAL PBA MEDIOS

Los anuncios de Axel Kicillof

A su turno el gobernador profundizó en la compleja situación que atraviesa la provincia disparando todos los cañones sobre las políticas nacionales. “Las noticias no son buenas, estamos atravesando una emergencia”, arrancó diciendo. “Estamos ante una verdadera catástrofe”, insistió para luego marcar tres factores que generan la situación de crisis: un Estado nacional “desertor” que no se ocupa de sus responsabilidades; una voluntad de “asfixiar” a provincias y municipios y un modelo económico recesivo.

En ese marco, anunció que pese a la compleja situación económica, el gobierno bonaerense cumplirá con el pago de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal el próximo 30 abril. Este mismo jueves el gobierno provincial logró obtener el aval del gobierno nacional para obtener endeudamiento, lo que le dará “liquidez” a la administración.

Además, anunció que los recursos que pudieran llegar al fondo de recupero que se creó con el presupuesto -a donde irían las partidas de los fondos adeudados por el gobierno nacional- se coparticiparán con los municipios. No obstante, para recibir esos hipotéticos recursos, cada municipio deberá aprobar una ordenanza de adhesión, lo que los compromete con el reclamo al gobierno nacional. “Eso ayudará también a ser solidarios con los reclamos del gobierno nacional”, blanqueó Kicillof.

Kicillof, Magario, Bianco, Lopez

Intendentes en crisis

Letra P dialogó con varios de los intendentes presentes y el panorama que presentaron fue similar. La baja en la coparticipación y la recaudación está golpeando fuerte las arcas municipales. "Está bravisimo, es el día a día esto", dijo un intendente peronista del interior que consideró que el fondo municipal que llegará a fines de abril "es un aliciente, no te salva de nada". La expectativa en la previa del encuentro era baja, los jefes comunales saben que la provincia no tiene los recursos que se necesitan para aliviar la situación.

"La coparticipación de marzo nos dio un 7% arriba de marzo del año pasado con más de 30% de inflación, es imposible así", dijo otro intendente consultado por este medio. Un jefe comunal del conurbano también pintó una situación muy complicada en su municipio, donde grandes fábricas cerraron y se profundiza la baja de la recaudación, mientras las demandas, en especial de medicamentos y alimentos, aumentan. Afirmó que hoy no están complicados para pagar sueldos, pero dejó el interrogante abierto para cuando deban afrontar el medio aguinaldo.

Intendentes de todas tribus, y muchos ausentes

Kicillof contó con la presencia de unos sesenta jefes y jefas comunales. Hubo representación de todas las tribus del peronismo, ya que además de varios de los intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro también estuvieron intendentes de La Cámpora, como Julián Álvarez (Lanús), entre otros, y del Frente Renovador, como Pablo Garate (Tres Arroyos) o Javier Gastón (Chascomús).

Además, hubo una delegación de intendentes radicales, que llegaron con reclamos pero no pudieron más que escuchar la palabra del gobernador. Estuvieron Maximiliano Suescún (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Magdalena), Javier Andrés (Adolfo Alsina) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino). También estuvo la intendenta del PRO María José Gentile (Nuevo de Julio)

Llamó la atención que una larga lista de intendentes, especialmente del peronismo del conurbano no estuvieron presentes. Son los casos, entre otros, de Federico Otermin (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Menéndez (Merlo).