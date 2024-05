El Gobierno cede con Ganancias y está a un paso de lograr el dictamen de la reforma fiscal

Las otras dos firmas que el Gobierno no tiene para dictaminar el proyecto son las de Martin Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), pero los patagónicos permiten que el proyecto no se trabe en el recinto.

Otro cambio establece que la reglamentación promoverá instrumentos financieros para reactivar obras públicas paralizadas. También se promete en la reglamentación sostener el monotributo social. La comisión de Presupuesto se reunirá a las 17.

Ley ómnibus: el oficialismo confía en tener las firmas

La ley ómnibus se debate desde las 15 horas y el oficialismo confía en tener las firmas para dictaminar, aunque están justas, y recibió una mala noticia: el santacruceño José María Carambia, uno de los votos claves, no quedó conforme con el borrador que recibió esta mañana y anunció, por nota, que presentaría "oportunamente" un dictamen propio. No aclaró si sería este miércoles. El oficialismo necesita que lo haga para validar el despacho de mayoría. Sólo puede prescindir de una rúbrica no peronista por comisión.

Por eso también espera un gesto del radical Martín Lousteau, quien asistió con barbijo, aquejado por una gripe. El economista presentaría una propuesta con mejores a las jubilaciones y al presupuesto universitario, que incomoda a su bloque. Maximiliano Abad evalúa no firmar. La neuquina Lucila Crexell (Cambia Federal) y Edgardo Kueider (Unidad Federal), las otras firmas que se buscan.