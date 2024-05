Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "Es un gobierno de millonarios, inútiles y mentirosos"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , le respondió al presidente Javier Milei por llamarlo "incapaz superlativo" en LN+ y describió al Gobierno como "una manga de inútiles, millonarios y mentirosos" . "Me importa tres belines lo que diga Milei. Está en un cumpleaños", apuntó Kicillof y agregó: “Vive en otro país. O tal vez en otro planeta”.

“Se mintió mucho: el ajuste lo paga la casta... No eran los mismos de siempre... Y ahora vemos los ministerios administrados por la gente de (Mauricio) Macri como Bullrich o Caputo . Es una estafa”, se quejó el economista.

“Nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y en un conflicto internacional con España. Fue a Europa y no trajo un inversor”, remarcó el mandatario este viernes en un acto en el municipio de Tornquist. “Me llena de orgullo que en nuestra provincia no se respira la misma corriente”, celebró el gobernador, acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vila y la ministra de Hábitat, Silvina Batakis.