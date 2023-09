“Bastantes en Unión por la Patria (UP) se están haciendo los boludos". Mario Secco no es de los que usan metáforas. El intendente de Ensenada, uno de los más identificados con Cristina Fernández de Kirchner , suele decir en público y sin filtros lo que otros murmuran en privado. Esta vez, tampoco le dio vueltas al asunto. Afirmó que hay sectores del peronismo que no están lo suficientemente comprometidos con la campaña de Sergio Massa y que esa ausencia le allana el camino a Javier Milei rumbo a la Casa Rosada .

El gobernador estudia los números de la provincia de Buenos Aires y promete garantías de que los sueldos estatales le ganarán a la inflación. Circunscribió el pago del bono a la discusión de las paritarias. Algunos de sus pares fueron por el mismo camino. Las noticias anunciaron: “Doce provincias no pagarán el bono anunciado por Massa”. Solo Santiago del Estero, La Rioja, gobernada por UP, y Mendoza, donde manda el radicalismo, comunicaron que se plegaría a la decisión del gobierno nacional de pagar un bono de 60 mil pesos “absorbible por paritarias”.

Desde sus distritos, los gobernadores mandaron su mensaje. Se quejaron por la falta de consulta de la medida. Algunos apuntaron contra Eduardo de Pedro. “La coordinación la tendría que haber hecho el ministro del Interior o, en su defecto, el jefe de campaña, que resulta que es la misma persona”, le dijo a Letra P un dirigente del Norte Grande.

Massa evitó polemizar en público. Habló con los mandatarios en privado durante toda la semana. El salteño Gustavo Sáenz lo visitó en Buenos Aires. También conversó con intendentes. Este sábado compartió una actividad en San Vicente con Kicillof y jefes de la Primera y la Tercera secciones electorales. Se posicionó en modo jefe. Dijo que la provincia de Buenos Aires será "el pilar" que lo podrá en la segunda vuelta.

Cristina también levantó el teléfono. En el massismo admiten que hubo un manejo “desprolijo” de la decisión sobre el bono, pero que, de haber existido consulta previa a provincias o municipios, la noticia “hubiera terminado en los medios” antes de que el ministro la anunciara. Ahora, resta administrar las consecuencias. Economía buscará la forma de ayudar a los distritos para que el pago se haga efectivo.

El viernes, el ministro reveló lo que el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja le dijo en privado sobre la medida. “Se protesta, pero se paga”, contó que le dijo Funes, que en público había puesto el grito en el cielo contra el anuncio del Gobierno. Buscó capitalizar la medida a pesar de las desprolijidades.

La discusión con las provincias se dio por terminada. “Fue el último pase de facturas”, dijeron en el equipo de UP. El razonamiento del equipo de campaña es que, por parte de los gobernadores, hubo una devolución de gentilezas por el análisis que el comando de campaña filtró sobre la derrota del peronismo en la mayoría de las provincias. Con los números en la mano, en el búnker de Mitre al 300 dijeron que los mandatarios habían hecho la plancha en las primarias.

En la línea de Secco, otras voces también hicieron un reclamo explícito a los propios en los últimos días. “Hay muchos gobernadores que se acostaron a dormir la siesta en las PASO, espero que muchos se despierten para que en las próximas elecciones apoyen a nuestro candidato llegue al ballotage. Tienen que hacer un esfuerzo y a muchos no los veo haciéndolo, con la actitud de poner el hombro”, dijo el jueves el titular de la CTA, Hugo Yasky, en diálogo con Radio Provincia.

Desde las provincias respondieron que sus reclamos durante la campaña tampoco fueron atendidos. Los gobernadores pedían recursos, material, y presencia en el territorio. El comando central de la campaña admite que la primera etapa no dio tiempo a ese despliegue, pero que el operativo está en marcha para las elecciones de octubre. A la jefatura de De Pedro y a la presencia ya relatada de Juan José Álvarez, Sebastián Galmarini y Juan Manuel Olmos, se sumó tras las PASO la de Malena Galmarini, que se instaló en el búnker y empezó a hacer un seguimiento detallado de lo que pasa en las provincias, donde también talla otro massista histórico, Raúl Pérez.

Otro que alimentó las suspicacias fue el dirigente social Juan Grabois, ex rival de Massa en las PASO que aseguró que va a estar “en primera fila defendiendo los votos de UP, incluso más que algunos que antes de la elección” veían al candidato “rubio, alto y de ojos celestes”. “Tenemos una responsabilidad histórica y el que se corre de esa responsabilidad histórica no está jorobando a Massa, está jorobando al pueblo. Todos los demás debates, de quién tuvo la culpa, si el catalán – Antoni Gutiérrez Rubi- o quién, se terminaron. Ahora hay que trabajar para que no ganen ni Patricia Bullrich ni Milei”, dijo el viernes en C5N. No deja de ser una paradoja que sea Grabois, siempre crítico de Massa, quien milite en público los votos para el ministro frente a los silencios ajenos.

Hay que enfrentar los proyectos de deshumanización con absoluta tenacidad. pic.twitter.com/v3LyrjJdjZ — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 1, 2023

La misma línea bajó otra voz cristinista, el ministro para el Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, que afirmó que “el 20 de noviembre, después del ballotage, va a sobrar el tiempo para realizar todos los debates que puedan tener distintos sectores”. Y apuntó: “Esto no es un concurso de poesía, es una elección y hay que ganar”.

Aunque nadie puntualiza nombres ni apellidos, la idea de que un sector de UP ya se acomodó a la posibilidad de que Milei será el próximo presidente circula por el oficialismo como un mito urbano. Prácticamente toda la dirigencia oficialista dice haber escuchado a alguien que aseguró en privado que prefiere que Milei sea electo presidente para que el escenario político vuele por el aire y eso le permita al peronismo volver en modo salvador unos meses después.

Larroque pidió "salir con toda la fuerza a bancar a Massa"



"Tenemos muy claro que no estamos en el paraíso, lo sabemos hace mucho tiempo, pero estamos muy cerca del infierno" pic.twitter.com/GTbUsLsZHZ — LETRA P (@Letra_P) August 17, 2023

La fantasía del regreso tras un estallido se explica puertas adentro por lo que algunos analizan como el “mareo” que la política tiene ante un fenómeno nuevo que desestructuró la capacidad de respuesta de las maquinarias partidarias. Las acusaciones alcanzan al peronismo tradicional y a la dirigente cristinista.

"No sé de dónde sacan eso, Cristina trabaja para ganar. Está en contacto permanente con Sergio y lo va a ayudar en todo lo que pueda. Tiene plena conciencia de lo que se juega en esta elección", dice un dirigente que habla con la vicepresidenta. Quienes están más comprometidos con la candidatura de Massa esperan que Cristina pueda ordenar lo que puertas adentro creen que genera más problemas en la campaña, los ruidos internos entre Máximo Kirchner, Kicillof y De Pedro. “El problema no es con Sergio, es entre ellos”, dice un massista de la primera hora.

Más allá del compromiso de las estructuras y el aparato, Massa trabaja para encontrar un discurso que le permita confrontar con las ideas de Milei y plantear cuáles serían las consecuencias de su aplicación en la práctica, seducir y generar en el electorado una luz de esperanza. En el comando de campaña dicen que todavía puede pescar en la pecera de votos del libertario. Unos cuatro puntos de exvotantes peronistas que eligieron la boleta de Milei enojados con la política. El resto está cautivo. Las últimas mediciones que manejan en UP muestran un crecimiento de La Libertad Avanza y de Massa, una caída de Bullrich y un ballotage asegurado entre el peronismo y Milei.

Después de una mala semana, el comando de UP planifica el relanzamiento de la campaña de Massa. Será en Tucumán, con actividades que se celebrarán el 8 y 9 de septiembre. La primera jornada habrá un encuentro con gobernadores y la CGT. El sábado 9 participarán integrantes de ambas cámaras del Congreso. Para las 15 está previsto el gran acto de cierre en el Hipódromo, con mística peronista a la vieja usanza.