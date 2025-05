CFK pidió "ver más allá de la próxima elección y dejar de lado los egos" en medio de la interna con Kicillof

La titular del Partido Justicialista planteó una autocrítica al asegurar que quienes votaron en 2023 por Javier Milei "no quieren volver" al kirchnerismo. "Tenemos que preguntarnos por qué", propuso CFK al final de su discurso de cierre en el "Encuentro de la Cultura Popular" que el Instituto Patria organizó en el Polo Saldías en el marco del 25 de Mayo, con un homenaje a Néstor Kirchner .

La expresidenta sostuvo que en las elecciones porteñas del domingo pasado se vio que "en los barrios populares en los que Milei había ganado en primera vuelta en 2023, ahora perdió", lo que atribuyó a la "crisis". "¿Por qué? Porque es el lugar en donde primero impacta la crisis: se termina la changa y no se puede contratar a la niñera ni al jardinero ni nada. Y eso va a seguir. Este modelo le sirve solo al 30% de la población, el otro 70 queda fuera. Pero es progresivo", precisó.

Fue cuando aseguró que "la fragmentación deviene cuando no hay debate". "Cuando hay debate y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación, hay síntesis", aseguró y advirtió que "cuando hay tanto grupo y tanta cosa suelta es porque hay discusión de egos y mezquindades".

"Eso no quiere decir que no te importen las elecciones, pero muchas veces los proceso sociales, determinados por la economía, no coinciden con el calendario electoral", dijo CFK, por lo que insistió en la necesidad de "poder ver más allá de la próxima elección" para derrotar el gobierno libertario.

También pidió al peronismo "replantear el modelo económico" que se propondrá a la sociedad "sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales". "Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, tenemos que ver cómo logramos un Estado eficiente", definió.