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17-O | LA MATANZA

Axel Kicillof llamó a la unidad y reivindicó a CFK en un acto sin La Cámpora ni el massismo

“Cristina está presa injustamente”, dijo y advirtió que el adversario está afuera del peronismo. De los defraudados de Milei y Malvinas al “cuenten conmigo”.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof festeja con la militancia en La Matanza

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En el Polideportivo Juan Domingo Perón, el gobernador de Buenos Aires dejó un mensaje a la interna del PJ. “Tenemos un adversario poderoso”, advirtió y, tras señalar que el enemigo “está allá, es contra ellos”, recordó una de las 20 verdades del justicialismo: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”. Teléfonos sonando.

Fue el momento de mayor efervescencia de una jornada que tuvo toda la liturgia peronista: bombos, banderas, puestos de choripanes y pines partidarios. Entre la militancia sobresalieron carteles con consignas como “Con la doctrina de Perón, con el amor de Evita y con el futuro de Axel” y “Axel presidente”. Fuentes de la organización dijeron a Letra P que hubo más de 20 mil asistentes.

Tuvo toda la liturgia del movimiento del general Perón y también mostró la grieta; ni rastros de La Cámpora ni el massismo. "Del massismo tampoco", remarcó un dirigente de confianza del gobernador cuando Letra P le preguntó por qué no había dirigentes del kirchnerismo duro.

Como viene publicando este medio, en las luchas intestinas que protagonizan el Movimiento Derecho al Futuro, el movimiento que lidera el gobernador, y el camporismo, de Máximo Kirchner, Sergio Massa hace su juego e intenta tejer alianzas para tener su revancha contra Milei. En ese juego, hay quienes lo ubican como socio de MK para disputarle la candidatura al bonaerense.

Axel Kicillof y el camino a las elecciones de 2027

Aunque evitó anunciar formalmente una candidatura, Kicillof volvió a mostrarse dispuesto a disputar la presidencia. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, afirmó ante la militancia. Fue casi un calco de lo que dijo en Avellaneda el 19 de septiembre, cuando, como publicó Letra P, lanzó su candidatura sin hacerlo explícito.

Frente a miles de militantes, el gobernador aseguró que el acto representaba “la largada para ese triunfo que nos espera en 2027” y pronosticó que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”. Un ratito antes, el intendente anfitrión, Fernando Espinoza, había sido más explícito: “Creo que ese nuevo presidente está hoy acá, en Tierra Santa, La Matanza”, se entusiasmó.

En su discurso, Kicillof también planteó la necesidad de ampliar la base electoral del justicialismo y recuperar a quienes acompañaron a La Libertad Avanza. “Muchos depositaron la confianza en este gobierno y están defraudados”, señaló. Por eso, convocó a “buscar a todos, hablar con todos” y construir una alternativa capaz de terminar con lo que definió como una “pesadilla”.

La reivindicación de Cristina Fernández de Kirchner y las ausencias

Pese a la ausencia de referentes de La Cámpora, no hubo cánticos contra el kirchnerismo. Por el contrario, cada mención a CFK despertó aplausos y expresiones de respaldo entre los presentes.

Kicillof reivindicó la trayectoria de la expresidenta al recordar que el peronismo volvió a convertirse en una fuerza transformadora con Néstor Kirchner y Cristina, a quien describió como “injustamente presa, precisamente por defender nuestras banderas”.

En la misma línea, la vicegobernadora Verónica Magario pidió construir una alternativa con todos los sectores del movimiento. “Frente a las necesidades de nuestro pueblo, quiero que asumamos en unidad”, sostuvo. Y cerró su intervención con un “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina también”. Espinoza, por su parte, afirmó que la expresidenta es inocente y reclamó sumar una cuarta bandera al justicialismo: “Unidad, unidad, unidad”.

Mientras se desarrollaba el encuentro, unos mil kilómetros al norte, el diputado Máximo Kirchner protagonizaba un acto en Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich. La simultaneidad de las convocatorias dejó expuestas las diferencias internas, aunque el gobernador bonaerense buscó concentrar sus críticas en el Gobierno nacional.

Mientras ambos actos se desarrollaban, en San José 1111, el domicilio porteño donde CFK cumple su condena, comenzaba a llenarse de militantes. Es la segunda pata kirchnerista del festejo por el 17 de octubre.

El peronismo, Javier Milei y la defensa de Malvinas

Kicillof calificó a la administración libertaria como “la expresión probablemente más payasesca de la derecha internacional” y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos. “Argentina no puede tener de presidente a un ‘che pibe’ del presidente de los Estados Unidos”, lanzó. También insistió en que los problemas nacionales requieren un cambio de política económica y no respuestas provinciales aisladas.

Como pasó en el acto de Avellaneda, una multitud de dirigentes estuvo en el escenario rodeando al gobernador, que dio su discurso flanqueado por sus principales espadas políticas.

Entre otros, estuvieron los ministros Gabriel Katopodis y Andrés Larroque y la ministra Estela Díaz, además de la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez. Entre los intendentes, además del anfitrión Espinoza, se destacaron Leonardo Nardini, Andrés Watson, Julio Alak, Jorge Ferraresi, Gustavo Barrera, Gastón Granados, Federico Otermín, Mario Secco, Julio Zamora y Nicolás Mantegazza y las intendentas Marisa Fassi y Mariel Fernández. También estuvieron arriba del escenario Mariano Cascallares, Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Alberto Descalzo y Roberto Baradel.

La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas atravesó la jornada. El excombatiente Fabio Santana interpretó el Himno Nacional en la apertura y el gobernador retomó esa bandera al finalizar su intervención, después de reivindicar a Perón, Evita, Néstor Kirchner y CFK. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, cerró.

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