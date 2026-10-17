En el Día de la Lealtad, La Cámpora llevó la canción "CFK presidenta" a San José 1111

La Cámpora movilizó a la casa de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista y clamó por una candidatura de la exmandataria

Gritos, aplausos, llanto. La salida de Cristina Fernández de Kirchner en el balcón agitó una euforia colectiva en la celebración de La Cámpora por el Día de la Lealtad . La agrupación, que responde al liderazgo de la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner , se movilizó este sábado afuera del departamento donde la titular del PJ nacional cumple prisión domiciliaria y volvió a agitar una candidatura de la exmandataria en 2027.

La exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , y el senador nacional y titular del PJ porteño, Mariano Recalde , participaron de la movilización frente a la vivienda de la expresidenta, junto a referentes del sindicalismo y el peronismo de la ciudad. La convocatoria también incluyó a militancia kirchnerista de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires como Lanús y Merlo, que no se plegaron a la actividad promocionada por el gobierno de Axel Kicillof en La Matanza. También caminaron entre la multitud Juan Grabois , Felipe Solá y Eduardo Valdés .

La esquina de San José y Humberto 1° en el barrio porteño de Constitución comenzó a colmarse de gente alrededor de las 15, cuando La Cámpora irrumpió con sus banderas y pasacalles y ocupó el corazón de la movilización. A su alrededor, banderas y carteles de las organizaciones Kolina , Libres del Sur y Nuevo Encuentro acompañaban la tradicional liturgia peronista: camisetas con las caras de Perón y Evita y el matrimonio Kirchner, pines partidarios y los habituales puestos de choripanes.

Más temprano, el sindicato de la carne había organizado un asado en la vereda para celebrar el día de la Lealtad junto a la expresidenta. Algunos representantes del gremio permanecieron durante la movilización de la tarde.

Con cánticos contra el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , y pedidos por la liberación de la expresidenta -a quien consideran está injustamente presa y proscripta por su reivindicación de los derechos sociales-, la movilización empezó a ganar volumen. Pero no fue hasta pasadas las 16, cuando la expresidenta se asomó al balcón, que la euforia colectiva terminó de estallar.

El Sindicato de la Carne CABA le hace una asado a Cristina en San José 1111 por el Día de la Lealtad. pic.twitter.com/s9wz9eJatR

Sin una estrofa de la marcha

Pese a la expectativa de algunos militantes que esperaban que la titular del PJ les dedicara unas palabras, Cristina Kirchner se limitó a saludar a la militancia durante alrededor de 40 minutos y entonar algunas canciones de la Juventud Peronista. No brindó un discurso, pero acompañó a los cientos de simpatizantes que se movilizaron frente a su vivienda, cuando entonaron las estrofas de la marcha peronista. Todas excepto una, que prácticamente ni siquiera alcanzó a escucharse entre la multitud. Esas primeras líneas que reivindican la unidad del peronismo para alcanzar una victoria.

La Cámpora explotó cuando CFK salió al balcón.

Esa omisión espontánea funcionó como un fiel reflejo de las postales que dejó la jornada, con un partido que no logró cerrar la interna y llevó adelante actos autónomos en distintos puntos del país. Mientras la Cámpora se preparaba para inundar las calles de Constitución en respaldo a la exmandataria, el gobernador bonaerense encabezaba un acto en La Matanza, que ofició más como nuevo lanzamiento de campaña que como acto conmemorativo.

"Todos tendríamos que estar acá. El 17 de octubre fue la fecha en que Perón fue preso por la oligarquía y el pueblo se movilizó para liberarlo. Hoy tenemos esa misma situación con Cristina que está presa por los sectores poderosos y nuestra tarea es acompañarla", sostuvo el legislador porteño Matías Barroetaveña en diálogo de Letra P.

El legislador porteño Matías Barroetaveña se sumó a la movilización de La Cámpora en San José 1111

El diputado integraba la columna del PJ Ciudad que se plegó a la movilización luego de que concluyera el acto en la sede local del partido, donde confluyeron las distintas corrientes internas que tallan en el tradicional bastión del macrismo. A diferencia de los principales dirigentes nacionales, los referentes del peronismo porteño buscaron transmitir un mensaje de unidad. La sostenibilidad de esa confluencia podría quedar en evidencia con las elecciones internas que deberá celebrar el partido antes de fin de año, en la previa del año electoral.

"Cristina presidenta", ¿y Kicillof?

Cuando Cristina salió al balcón, la multitud clamó por una candidatura de la expresidenta, pese a la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la dirigente por su condena en la Causa Vialidad. Aunque evitaron nombrarlo de manera directa, fue un mensaje al gobernador bonaerense, que trabaja para construir su camino a la Casa Rosada en 2027.

Entre la multitud que se movilizaba este sábado en Constitución imperaba un clima de confianza respecto del retorno del peronismo a la presidencia el año que viene. La postulación de Kicillof, sin embargo, estaba lejos de convencer a los presentes de que ese sea el camino del éxito. Su lealtad está con la expresidenta y, en todo caso, con quien ella termine ungiendo como su candidato en caso de no poder romper con la "proscripción" a su figura.

La Cámpora, Libres del Sur, Kolina y el PJ Ciudad se movilizó afuera del departamento de Cristina Kirchner y clamó por su liberación y candidatura en 2027

De todos modos, durante la marcha no hubo críticas directas al mandatario provincial ni su movimiento Derecho al Futuro. Apenas de manera esporádica y, previo a la salida de la exmandataria al balcón, entre la multitud resonaron algunos cánticos en contra del llamado a "componer nuevas canciones" que había hecho el gobernador hace tiempo en un intento por impulsar una renovación interna del peronismo.

"Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entendés. Somos soldados de Perón", gritaban algunos de los presentes. "Y si querés otra canción, vení, te presto la mía", completaron. Pero salvo estas expresiones aisladas, La Cámpora evitó agitar la interna. La ausencia en el acto kciillofista en La Matanza y la organización de actividades de manera autónoma, de todos modos, fue un mensaje claro para el gobernador, incluso cuando el mandatario intentó ensayar algunos gestos de conciliación.

Para quienes pasaron el 17-O en San José 1111, Cristina Kirchner sigue teniendo la lapicera.