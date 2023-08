Atrás, radicales: Jorge Macri quiere una mujer PRO pura para completar su fórmula

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri , evalúa que una mujer del PRO sea quien lo acompañe en la fórmula para las elecciones generales de octubre. El consejo para seguir ese camino llegó de parte de su primo, el expresidente Mauricio Macri , que tiene un particular interés en que el partido que creó continúe al mando del Ejecutivo de la Ciudad que comanda desde 2007. Al escenario se le suma también que las dos propuestas que acercó la UCR fueron rápidamente desechadas por el ganador de la interna cambiemista que dejó fuera de pista al senador Martín Lousteau .

"Es una posibilidad. Hay tiempo aún para eso y tienen que suceder varias reuniones y conversaciones previas a la definición", sostuvieron en el entorno de Jorge Macri ante la consulta de Letra P sobre las últimas negociaciones y la preferencia que tiene el PRO sobre la figura que lo acompañará en la fórmula. El ministro de Gobierno no tiene urgencias para dar a conocer su decisión, porque legalmente debe inscribir la nómina 48 horas después de que finalice el escrutinio definitivo.

Ambas dirigentes acumulaban algunos puntos en contra en el campamento amarillo. Coletta por haber sido quien encabezó la cruzada para sacar de la lista para la Legislatura porteña a Franco Rinaldi por una serie de comentarios contra varias mínorias. Thourte, por su parentesco con el mítico operador radical Enrique "Coti" Nosiglia . "Queremos que la compañera de Jorge (Macri) sea mujer. Si tienen una buena candidata que la propongan y veremos", deslizaron en el macrismo. No cuajó.

El panorama le cayó como anillo al dedo a Mauricio Macri, que busca que el PRO recupere un poco de su "pureza" en el distrito que lo vio nacer. Por esa razón no sólo propuso que la candidata a vice sea una mujer, sino que además tenga la cualidad de ser una "macrista paladar negro". Todo un mensaje para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , que antes de las elecciones había planteado la posibilidad de que la elegida fuera su ministra de Educación, Soledad Acuña .

Si bien la titular de la cartera educativa no está descartada del todo, las acciones del actual jefe de Gobierno no sólo no son las mismas después del resultado de las PASO en donde perdió a manos de Patricia Bullrich, sino que además en el distrito que dirige están muy a la baja, de acuerdo a la mirada de los halcones del PRO y de JxC.

Inclusive, hay quienes arriesgan algo más. En la Ciudad no dan por descontado algunos cambios en el gabinete larretista a pedido del candidato. Según explican, todo debería decantar en los próximos 15 días.