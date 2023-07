Afichegate: tensión en el PRO por la financiación de una campaña sucia contra Jorge Macri

El afiche parece salido de la campaña de Jorge Macri , pero no lo es. Debajo del rostro del aspirante a jefe de Gobierno porteño hay una faja que parece pegada encima, pero no: es parte de la misma impresión del póster. En letras blancas sobre el fondo rojo se lee "Candidato en infracción, candidatura inconstitucional". La referencia es, obvio, a la polémica en torno al domicilio del exintendente de Vicente López, un tema judicializado que llegó hasta la mismísima Corte Suprema . El ministro larretista tiene un sospechoso, su rival interno Martín Lousteau , si bien cerca suyo apuntan por elevación al propio Horacio Rodríguez Larreta al sembrar la sospecha de que está detrás de la campaña sucia.

En la previa de la cita, el lunes por la mañana, los armadores de Jorge Macri se habían quejado porque trabajadores del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) trasladaban en vehículos oficiales los afiches en donde se cuestiona la legalidad del domicilio del precandidato del PRO. En el entorno del ministro de Gobierno no dudaron en denunciar que “empleados de la administración” -que él mismo controla- estaban detrás de la maniobra. “Que no hablen del gobierno cuando en todo caso fue un Ministerio”, se desentendió uno de los facilitadores de Larreta ante los referentes de Macri en ese encuentro. No pasó desapercibido para el equipo del exintendente que el titular del IVC, Christian Werle, está en la nómina de aspirantes a legisladores de Lousteau.