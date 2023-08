Jorge Macri: "Voy a gobernar desde JxC con una clara impronta del PRO"

-La Ciudad de Buenos Aires es una liga distinta al resto del país porque tiene un impacto a nivel nacional. Los gobernadores dicen que es una ciudad rica, opulenta y que acá no se produce nada, pero ese pensamiento nace de un profundo prejuicio y desconocimiento.

- La militancia de Lousteau le cantó "de qué barrio sos" , señalando que no es porteño. ¿Le molestó?

- Fue súper creativo y divertido, no me molestó para nada, es un cantito de cancha divertido. No es grave, forma parte del folklore simpático de la política.

- ¿La pelea interna con Lousteau fue limpia?

-Fue una campaña tensa, donde hice un gran esfuerzo por centrarme en hablar de propuestas. Cada uno tiene su estilo, pero no pasó nada grave.

- ¿Le molestaron las fotos de Larreta con Lousteau?

- Nunca. Hay una sobrevaloración de lo que significan las fotos políticas en la gente. Soy el candidato único del PRO con el apoyo de todos: Horacio, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Ese espaldarazo se expresó en la foto que hubo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjorgemacri%2Fstatus%2F1688671473039257601&partner=&hide_thread=false JUNTOS



Hace 16 años, un equipo liderado por Mauricio comenzó una transformación que llega hasta el día de hoy. En ese tiempo se lograron cambios espectaculares y también quedaron cosas por resolver. Tenemos la obligación de interpretar las necesidades de la sociedad, resolver… pic.twitter.com/UXNp1ELSa2 — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) August 7, 2023

- ¿Cuáles son las principales preocupaciones de quienes viven en la Ciudad?

- Hay mucha angustia por la inflación y la ausencia de porvenir. En el plano de la gestión, cada barrio es único. En la zona sur hay un reclamo por mayor equidad, desarrollo y oportunidad. En el centro hay que organizar el tránsito. En el norte de la ciudad hay un pedido para revisar el código de desarrollo urbano. Obviamente, son asignaturas pendientes.

- ¿La gran deuda de la gestión de Larreta pasa por la zona sur?

- No hay una ciudad homogénea en el mundo. Las ciudades son organismos vivos y hay que estar atento a cómo lograr el desarrollo. Sé cómo hacerlo y tengo buenos proyectos para la zona sur de la capital como por ejemplo un polo educativo en oficios. La ciudad necesita tener su mercado copiador de alimentos para dejar de depender únicamente del mercado del Abasto. Además, hay que generar pasos bajo nivel en algunas de las arterias del sur.

-En el caso de ganar las elecciones porteñas ¿Qué rol van a tener Larreta, Bullrich, Mauricio Macri y la UCR dentro de equipo?

- Voy a gobernar desde Juntos por el Cambio con una clara impronta del PRO. Me voy a sentar con todas las fuerzas a escuchar sus propuestas. Voy a tratar de armar el mejor equipo posible con gente de distintos espacios, pero sin una lógica de loteo.

- Ese loteo político, ¿lo ve en la Ciudad o en el gobierno nacional?

- Ese es el modelo del kirchnerismo, que se repartió ministerios por origen político, pero no dialogan entre ellos. El kirchnerismo no tiene un proyecto de país en común y eso genera mucha incertidumbre. Tengo experiencia en gobernar y armar equipos, así que sé cómo como buscar lo mejor.

- ¿Mauricio Macri será un dirigente de consulta?

- Consulto a todos, no soy un mono sabio. Hablo con especialistas en tránsito, transporte, seguridad, salud, educación y adultos mayores. Seguramente Mauricio, Horacio, Patricia y María Eugenia tengan ideas para aportarme.

- ¿Cómo conviven las ideas de Larreta de diálogo y consenso con las de Bullrich que plantea que es "todo o nada"?

-Tienen estilos diferentes, pero ninguno de los dos es sólo eso. Patricia cuando se tiene que plantar se planta, pero también tiene capacidad de dialogar. Lo mismo ocurre con Horacio: enfrentó distintas situaciones muy complejas y no sólo apeló al diálogo. Hay momentos de firmeza, de tomar decisiones. Se simplifica mucho cuando se habla de halcones y palomas.

jorge macri 3.JPG

- ¿Va a dialogar con los piqueteros?

- Sí, pero no seré una víctima de la extorsión del conflicto. Hay que sacar la tercerización de los planes sociales y no permitir que en las marchas haya niños.

- ¿El apoyo de Vidal a Larreta lo sorprendió?

- Ella tiene derecho a hacerlo, es parte del juego de política. Nadie tiene que enojarse por eso. En mi caso, pedí el apoyo de todos para que no se divida el PRO en la Ciudad y lo logré.