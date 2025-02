Argentina Siglo XXI, un país de geopolítica cero

Macri Trump Biocombustibles Mauricio Macri con Donald Trump I. Argentina, más cerca de Estados Unidos.

Alberto Fernández (2019-2023).- Retomó la línea de kirchnerismo, reforzando la relación con China y Rusia en un contexto de pandemia y crisis económica. Se sumó a la Iniciativa de la “Franja Económica de la Ruta de la Seda” y la “Ruta Marítima de la Seda” de la potencia asiática, pero sin un plan integral que asegurara beneficios estratégicos para el país.

Alberto Fernández Putín Alberto Fernández con Vladimir Putin. Rusia ayudó a Argentina con las vacunas contra el Covid.

Javier Milei (2023- ).- Propone una ruptura con China y Brasil, principales socios comerciales de Argentina, y un alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Este cambio abrupto desconoce la interdependencia económica y la necesidad de una diplomacia pragmática para un país de las dimensiones y recursos de Argentina.

Milei y trump.jpg Javier MIlei con Donald Trump II, el regreso de las relaciones carnales de Argentina con Estados Unidos.

La falta de una estrategia geopolítica coherente ha reducido la política exterior argentina a un juego de alineamientos circunstanciales, donde las afinidades ideológicas han primado sobre una visión estratégica de los intereses nacionales. Esta dinámica ha generado oscilaciones bruscas en las relaciones internacionales del país, dificultando la construcción de vínculos estables y beneficiosos a largo plazo. Sin una geopolítica definida, Argentina sigue dependiendo de los vaivenes políticos internos y externos, desperdiciando su potencial como actor relevante en el escenario global.

Argentina y su rol geopolítico en la Cuarta Revolución Industrial

El mundo avanza hacia una economía basada en la automatización y la digitalización reflejada en la sinergia de un conjunto de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, la internet de las cosas (IoT), la computación cuántica, las energías renovables, la biotecnología y la impresión 3D, entre otras.

Argentina posee recursos humanos y naturales estratégicos para ser relevante en este contexto exponencial, pero, sin una estrategia geopolítica clara, estos activos pueden ser explotados sin generar un desarrollo sostenible.

Un país con la extensión territorial y los recursos de Argentina no puede darse el lujo de carecer de una estrategia geopolítica propia. La definición de alianzas debe responder a intereses nacionales, no a afinidades ideológicas pasajeras.

Escenarios futuros de la geopolítica argentina

La ausencia de una estrategia geopolítica clara ha llevado a la Argentina a una posición de vulnerabilidad en el tablero internacional. En un mundo definido por la competencia entre bloques de poder, el país ha oscilado entre alineamientos coyunturales sin consolidar una visión de largo plazo que aprovechara sus ventajas comparativas. A continuación, los posibles escenarios geopolíticos que podrían configurarse en las próximas décadas y su impacto en el desarrollo del país:

Inserción inteligente en el orden multipolar.- Construir una diplomacia pragmática que equilibre las relaciones con China, Estados Unidos y la Unión Europea, aprovechando las oportunidades sin dependencia exclusiva de ningún actor.

Construir una diplomacia pragmática que equilibre las relaciones con China, Estados Unidos y la Unión Europea, aprovechando las oportunidades sin dependencia exclusiva de ningún actor. Liderazgo regional en recursos estratégicos.- Desarrollar una política de industrialización del litio, hidrogeno verde y otras energías renovables, con un modelo de desarrollo que priorice la agregación de valor.

Embed - Proyecto Litio | Un especial de Letra P

Integración digital y tecnológica.- Apostar por acuerdos en inteligencia artificial, tecnología cuántica y telecomunicaciones con múltiples actores globales para no quedar rezagados en la economía del futuro.

Apostar por acuerdos en inteligencia artificial, tecnología cuántica y telecomunicaciones con múltiples actores globales para no quedar rezagados en la economía del futuro. Estrategia Atlántico-Sur.- Reforzar la presencia argentina en la Antártida y la proyección sobre el Atlántico Sur como ejes claves de la soberanía nacional.

Los escenarios planteados reflejan que la inserción geopolítica de Argentina no puede seguir siendo una cuestión de preferencias ideológicas o decisiones reactivas. Sin una estrategia clara y sostenida en el tiempo, cualquier intento de desarrollo económico quedará supeditado a fuerzas externas. Construir una política geopolítica efectiva implica pensar en términos de intereses nacionales estratégicos, asegurando que el país se posicione de manera competitiva en la economía global del siglo XXI.

Argentina debe abandonar la "Geopolítica 0" y definir una estrategia de inserción internacional que responda a sus intereses estructurales, no a vaivenes políticos internos. En un mundo en constante transformación, la ausencia de una política geopolítica clara no es una opción: es una sentencia de irrelevancia global. Argentina debe abandonar la "Geopolítica 0" y definir una estrategia de inserción internacional que responda a sus intereses estructurales, no a vaivenes políticos internos. En un mundo en constante transformación, la ausencia de una política geopolítica clara no es una opción: es una sentencia de irrelevancia global.

Milei Musk.jpeg Javier Milei con Elon Musk en la CPAC.

El alineamiento incondicional de Milei con la ultraderecha global lo expone a una agenda internacional que no necesariamente atiende a los intereses argentinos. En geopolítica no mandan las preferencias personales o ideológicas de los gobiernos, sino los números del comercio, los términos de intercambio y las reglas de juego en los mercados internacionales. Casos como el escándalo de la “criptomoneda” / ”shitcoin” $LIBRA reflejan los riesgos a los que se expone al país, a partir de una estrategia diplomática improvisada y sin anclaje en la realidad económica internacional.

Ningún modelo de desarrollo es viable en un país sin geopolítica. Aun con la mejor disposición y/o bajos condicionamientos y los deseados “fondos frescos” de los organismos multilaterales de crédito o de alguna potencia extranjera amigable, la falta de una estrategia global limita el potencial de crecimiento y profundiza la dependencia externa. Sin una inserción inteligente en la economía mundial, cualquier plan económico estará condenado al fracaso.