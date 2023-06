Carreras busca ser candidata de unidad en Bariloche, pero abre una salida de emergencia

La gobernadora insiste con una premisa: unidad hasta que duela, pero unidad al fin. Si esa consigna no se practica, tiene a mano el contacto con la oposición. Lo hace con el PRO y el peronismo. La favorita es la legisladora barilochense María Eugenia Martini , a quien conoce desde sus tiempos en el municipio como funcionaria de Alberto Icare . “Hablo con todos, estamos preparados para la competencia”, repite. A ese grupo se le suman referentes sociales y sindicales de gran influencia, como el titular de comercio Walter Cortés o el poderoso dirigente gastronómico Ovidio Zúñiga , experimentada figura del peronismo ortodoxo rionegrino.

Lejos de la polémica por los cuestionamientos de algunos interlocutores de Weretilneck , con quien no dialoga hace tiempo, Carreras apuesta a llegar al próximo lunes con una propuesta que contenga a cada sector de JSRN. “Sobre el cuestionamiento de estilos, no hay problema, es normal que se marquen diferencias”, se ataja ante su entorno, en referencia a los planteos que deslizó a este medio el legislador Facundo López .

Como explicó Letra P, Carreras tiene como alternativa un sello para competir. Es la tangente para gambetear la interna, a la que no quiere ir. En su entorno machacan como un mantra que “a una gobernadora no se le hacen internas” y recuerdan que en ninguna localidad rionegrina se definieron candidaturas mediante los votos de afiliados y afiliadas. La historia marca que esa situación dentro de JSRN no existió nunca: siempre se resolvió por el dedo de Weretilneck.