Ante el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Ziliotto hace equilibrio: no maten a la mensajera

Frente al virtual “juicio político” que tironea los dichos y los hechos de CFK, el gobernador pampeano apunta ante Letra P: “Si queremos fortalecer la democracia y las instituciones, tenemos que respetarnos, tomar lo que creemos que está bien y desechar lo que no, pero no defenestrar la posición que tiene otro dirigente”.

-¿Pero la aparición de Cristina es útil para la unidad del peronismo o al contrario?

-La política argentina tiene que escuchar más, charlar más, consensuar más y tomar decisiones. Hoy por hoy, lo primero que se hace es atacar al mensajero y no el mensaje. Cuando en La Pampa fijamos una posición, que no hace más que representar una voluntad popular y defender un modelo de provincia o nuestra idiosincrasia, no nos debaten las ideas, sino cuestiones personales, o ponen en foco el alineamiento ideológico del mensajero. Hay que discutir los mensajes, es la mejor forma de tener una Argentina con desarrollo pleno e inclusión, y para eso tienen que estar todas las voces. Estamos bajando muchísimo el debate y la discusión, acompañado por algo que no se puede soslayar y tiene que ver con la evolución de la sociedad, pero hoy se discute política por las redes y el Congreso está vacío; son cosas que tenemos que recuperar entre todos.

ziliottoequilibrista.jpg

En La Pampa, como en todos lados, la figura de CFK despierta amores y odios. El PJ ortodoxo de la provincia tuvo severos enfrentamientos con ella, sobre todo porque cuando era presidenta desembarcó con la idea de instalar un candidato a gobernador propio para 2015 y fustigó con dureza a los dos viejos caciques, Rubén Marín y Carlos Verna. Eso le costó alejamientos y pases de facturas, por más que hubo también lunas de miel y reconciliaciones.

Ziliotto, dirigente de otra generación, tendió puentes más claros con el kirchnerismo, a tal punto que su vicepresidenta en el PJ pampeano es María Luz Alonso, principal figura de La Cámpora y mano derecha de Cristina como su secretaria Administrativa en el Senado.